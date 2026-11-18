İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Şener, ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Mardin

Barış Şener