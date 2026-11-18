Mardin'de 17 yaşındaki Barış Şener cinayetinde şüpheli kuzeni çıktı! JASAT ekipleri katil zanlısını 48 saatte yakaladı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde boş arazide bıçaklanmış halde bulunan 17 yaşındaki Barış Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada katil zanlısı kuzeni V.Ş. çıktı. JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu 48 saat içinde yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde boş arazide bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Şener'in (17) öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla cinayet 48 saat içerisinde aydınlatıldı.
Yapılan araştırma ve incelemelerde, cinayet şüphelisinin Barış Şener'in kuzeni V.Ş. olduğu belirlendi.
KUZENİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan V.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
BOŞ ARAZİDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU
Olay, 15 Kasım'da Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Şener, ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.