Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yeni fotoğrafı paylaşıldı: Aile üyeleriyle görüştü
PKK/KCK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Adası’nda iki yeğeni ve kuzeniyle bir araya geldi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın sosyal medyadan servis ettiği fotoğraf dikkat çekerken, görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecinin masaya yatırılıp yatırılmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile yakınları katıldı.
İKİ YEĞENİ VE KUZENİYLE AYNI KAREDE
PKK/KCK'nın kurucu elebaşı Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki görüşmesine ait fotoğraf kamuoyuna yansıdı. Paylaşılan karede elebaşı Öcalan'ın yanında yeğenleri DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve Havva Elçin ile kuzeni Hacı Aydın Öcalan'ın yer aldığı görüldü.
TERÖRİST BAŞI SÜRECE DAİR MESAJ VERDİ Mİ?
Elebaşı Öcalan'ın aile üyeleriyle yaptığı bu son görüşmede Terörsüz Türkiye sürecine dair herhangi bir değerlendirmede bulunup bulunmadığı netlik kazanmadı. Terörist başının daha önceki bazı aile görüşmelerinde sürece yönelik mesajlar verdiği gündeme gelmişti.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİNDE SON DURUM
Ankara'nın kararlılıkla yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" süreci hem Meclis zemininde hem de güvenlik bürokrasisinde tüm hızıyla ilerliyor. Süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" de Meclis gündemindeki yerini koruyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde 50 maddelik değerlendirmesiyle sürecin milli devlet yapısını güçlendireceğini ve tavizsiz şekilde ilerlediğini vurgularken; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sürecin kendi mecrasında olumlu ilerlediğini belirterek en kısa sürede örgütün silah bıraktığının teyit edilmesini beklediklerini ifade etti.
Düzenlemelerin fiilen uygulanması için örgütün feshi ve silah teslimini teyit eden Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararının Resmi Gazete'de yayımlanması şartı bulunuyor.