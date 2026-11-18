"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİNDE SON DURUM

Ankara'nın kararlılıkla yürüttüğü "Terörsüz Türkiye" süreci hem Meclis zemininde hem de güvenlik bürokrasisinde tüm hızıyla ilerliyor. Süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" de Meclis gündemindeki yerini koruyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde 50 maddelik değerlendirmesiyle sürecin milli devlet yapısını güçlendireceğini ve tavizsiz şekilde ilerlediğini vurgularken; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sürecin kendi mecrasında olumlu ilerlediğini belirterek en kısa sürede örgütün silah bıraktığının teyit edilmesini beklediklerini ifade etti.

Düzenlemelerin fiilen uygulanması için örgütün feshi ve silah teslimini teyit eden Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararının Resmi Gazete'de yayımlanması şartı bulunuyor.

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