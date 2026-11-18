İstanbul Maltepe'de toprak kayması sonucu yol çöktü! Park halindeki otomobil inşaat alanına düştü
Maltepe'de toprak kayması nedeniyle yolda kısmi çökme meydana geldi. Park halindeki otomobil inşaat alanına düşerken devrilen aydınlatma direği yolu kapattı. Sokakta trafik durduruldu.
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İstanbul Maltepe'de saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda, toprak kayması nedeniyle Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yol kenarında park halinde bulunan otomobil inşaat alanına düşerken, aydınlatma direği de yola devrildi.
SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı araç trafiğine kapattı.
İnşaat alanına düşen otomobil, yürütülen çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel