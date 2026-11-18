İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan iddianamede, iki isim için "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

8 sayfalık iddianamede, para karşılığında lehte ve aleyhte yayın yapıldığı iddiaları, gizli tanık beyanları ve milyonlarca liralık para transferleri dikkat çekti.

Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'ya hapis talep edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

PARA KARŞILIĞI HABERCİLİK

Savcılık, Cem Küçük'ün televizyon programları, sosyal medya hesabı ve gazete köşesini kullanarak çeşitli kişi ve gruplar hakkında maddi menfaat karşılığında yayınlar yaptığını ileri sürdü.

ALGI ÇALIŞMALARINI YÖNETEN İSİM TAHİR SARIKAYA

İddianamede, Tahir Sarıkaya'nın ise haber yapılmasını isteyen kişiler ile Küçük arasında bağlantı kurduğu, yayın faaliyetlerine finansman sağladığı ve medya üzerinden algı çalışmalarını organize ettiği iddia edildi.

Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkındaki iddianamede para trafiği dikkat çekiyor.

İKİ İSİM ARASINDA 845 BİNLİK TRANSFER

MASAK verilerine göre, 21 Ekim 2019 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında Tahir Sarıkaya'dan Cem Küçük'e 38 işlemde toplam 781 bin 800 TL gönderildi. Cem Küçük'ten Sarıkaya'ya ise 7 işlemde 63 bin 500 TL transfer yapıldığı belirtildi. İki isim arasındaki doğrudan para transferlerinin toplamı 845 bin 300 TL olarak kaydedildi.

28 MİLYONLUK ORTAK BAĞLANTI

İddianamede ayrıca iki şüphelinin ortak bağlantıları üzerinden 276 işlemde toplam 28 milyon 734 bin 745 TL tutarında para hareketi tespit edildiği aktarıldı.

Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında 405 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

CEM KÜÇÜK'ÜN HESAPLARI İNCELENDİ

Savcılığın aktardığı MASAK incelemesinde, Cem Küçük'ün 2019-2026 dönemindeki toplam hesap işlem hacminin 121 milyon 710 bin 284 TL olduğu belirtildi. Ancak iddianamede yer verilen para giriş ve çıkış toplamlarının bu rakamla örtüşmediği ifade edildi.

TAHİR SARIKAYA'NIN HESAPLARINDA DURUM

Tahir Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemindeki toplam işlem hacmi ise 405 milyon 133 bin 973 TL olarak kaydedildi. Sarıkaya'nın Paribu hesapları üzerinden yaklaşık 49 milyon TL tutarında giriş-çıkış yaptığı, Grand Sapphire Resort'a da 23 işlemde toplam 2 milyon 52 bin 100 TL gönderdiği iddianamede yer aldı.

GİZLİ TANIK İDDİALARI

İddianamede, CY34LK40MN20 kod adlı gizli tanığın ifadelerine de yer verildi. Gizli tanık, Cem Küçük'ün medya gücünü kullanarak zor durumda olan kişilerden para karşılığında lehte veya aleyhte yayınlar yaptığını, bu süreçte Tahir Sarıkaya'nın aracılık ettiğini ileri sürdü.

MURAT ONGUN İLE İRTİBAT

Gizli tanık ayrıca Cem Küçük'ün geçmişte Murat Ongun ile yakın ilişki içerisinde olduğunu iddia etti. İddianamede, Ongun'un kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarına ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

Cem Küçük'ün canlı yayında Berkay Gezgin'in hesabına İBB iştiraklerinden yaklaşık 1 milyon TL aktarıldığını söylemesi de soruşturmanın konuları arasında yer aldı. Küçük, savcılık ifadesinde MASAK raporlarını okumadığını belirtti.

FATİH KELEŞ'İN EVİNDE 2 MİLYON DOLAR İDDİASI

Küçük'ün Fatih Keleş'in kullandığı belirtilen bir konutta parke altında 2 milyon dolar bulunduğuna ilişkin açıklaması da iddianameye girdi. Küçük, söz konusu haberi başka bir gazeteden aktardığını, daha sonra bilginin doğru olmadığını öğrendiğinde düzeltme yaparak özür dilediğini ifade etti.

Tahir Sarıkaya, Cem Küçük ile İsmet Koyun'u kendisinin tanıştırdığını, üçlü olarak Zorlu'da yemek yediklerini anlattı. Sarıkaya, Küçük'ün daha sonra canlı yayında Koyun lehine konuştuğunu duyduğunu söyledi.

HALUK LEVENT'TEN 100 BİN TL

Sarıkaya, Cem Küçük ile Rezan Epözdemir'i de bir kez görüştürdüğünü belirtti. Epözdemir'in hakkında olumsuz yayın yapılmamasını istediğini ancak bu görüşme karşılığında herhangi bir para verilmediğini savundu. Tahir Sarıkaya ifadesinde, Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafları için bir defaya mahsus 100 bin TL burs aldığını söyledi.

Sarıkaya, Fatih Eke'den ise 21 ayrı işlemde toplam 2 milyon 26 bin TL aldığını kabul etti. Söz konusu paranın yaptığı paylaşımlarla ilgili olduğunu belirten Sarıkaya, kripto hesabına aktarma amacının kara para aklamak olmadığını savundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cem Küçük ise savcılık ifadesinde Tahir Sarıkaya ile herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını belirtti. İki isim arasındaki para transferlerinin geçmişteki borç ilişkilerinden veya organizasyon ücretlerinden kaynaklandığını savunan Küçük, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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