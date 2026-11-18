ÇELİK KUBBE VE MİLLİ PROJELERE ÖZEL BÜTÇE

Savunma harcamalarının önemine değinen Güler, hava ve füze tehditleri ile insansız hava araçlarının yaygınlaşmasının çok katmanlı hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti.

Özellikle İran'ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının hava savunma sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu ifade eden Güler, Türkiye'nin öncelikli projelerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gelişmeler karşısında biz de Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerimizin hızlandırılmasına, hava savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine, kritik tesis ve altyapılarımızın korunmasına, mevcut sistemlerimizin modernizasyonuna ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz."

Güler, 2026, 2027 ve 2028 yılları için özel bütçe tahsis edilmesinin savunma sanayisinin seri üretim kapasitesini artırmak ve ihtiyaç duyulan sistemleri envantere kazandırmak açısından önem taşıdığını vurguladı.

2027 SAVUNMA BÜTÇESİ 1,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin de bilgi veren Güler, bütçenin 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin lira olarak hazırlandığını açıkladı.

Savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesinin artırılması ve kaynakların verimli kullanılması gerektiğini belirten Güler, tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılından bu yana yaklaşık 15 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Bu tasarrufun yaklaşık yüzde 40'ının mühimmat geri dönüşümlerinden, yüzde 39'unun ise yerli ve milli üretimden kaynaklandığını ifade eden Güler, bütçeye verilecek desteğin Türkiye'nin savunma iradesine katkı sağlayacağını söyledi.