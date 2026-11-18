Milli savaş uçağı KAAN için teslimat takvimi belli oldu: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik hedefi duyurdu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milli muharip uçak KAAN'ın Türk Hava Kuvvetlerine teslimat takvimini açıkladı. Buna göre 2030 yılı sonuna kadar 20, 2035 yılı sonuna kadar ise toplam 100 KAAN'ın teslim edilmesi öngörülüyor. HÜRJET, KIZILELMA, ALTAY ve Çelik Kubbe projelerinin de Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendireceğini belirten Güler, F-16, F-35 ve Eurofighter tedarik süreçlerine ilişkin son durumu paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Güler, PKK/KCK başta olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapıların silah bırakarak tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Milletvekillerinin değerlendirme ve eleştirilerini dinleyerek sorularını yanıtlayan Güler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli projelerinden terörle mücadeleye, bölgesel gelişmelerden uluslararası savunma iş birliklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin hava gücünü milli imkanlarla güçlendirme hedefinin merkezinde yer alan KAAN projesine ilişkin teslimat takvimini paylaşan Güler, 2035 yılına kadar toplam 100 milli muharip uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılmasının öngörüldüğünü bildirdi.
KAAN İÇİN 2030'A KADAR 20, 2035'E KADAR 100 UÇAK
Milli muharip uçak KAAN'ın teslimat takvimini açıklayan Bakan Güler, ilk hedefin 2030 yılı sonuna kadar 20 uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi olduğunu belirtti.
Güler, "Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşması öngörülmektedir" dedi.
KAAN projesiyle Türkiye'nin milli savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Güler, yerli imkan ve kabiliyetler ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşıncaya kadar mevcut hava gücünün korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
KAAN, HÜRJET VE KIZILELMA İLE YERLİ SAVUNMA HAMLESİ
Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir sanayi ekosistemine ulaştığını belirten Güler, milli projelerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik bütüncül modernizasyon anlayışının parçası olduğunu söyledi.
KAAN, HÜRJET, KIZILELMA, ALTAY ve Çelik Kubbe projelerine dikkat çeken Güler, modern deniz platformlarının da bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında bulunduğunu belirtti.
Savunma sanayisindeki kazanımların sürdürülebilir üretim ağı, güçlü lojistik ve altyapıyla desteklenmeye devam edeceğini kaydeden Güler, söz konusu projelerin müttefik ülkeler tarafından da yakından takip edildiğini ifade etti.
ÇELİK KUBBE VE MİLLİ PROJELERE ÖZEL BÜTÇE
Savunma harcamalarının önemine değinen Güler, hava ve füze tehditleri ile insansız hava araçlarının yaygınlaşmasının çok katmanlı hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti.
Özellikle İran'ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının hava savunma sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu ifade eden Güler, Türkiye'nin öncelikli projelerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Bu gelişmeler karşısında biz de Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerimizin hızlandırılmasına, hava savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine, kritik tesis ve altyapılarımızın korunmasına, mevcut sistemlerimizin modernizasyonuna ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz."
Güler, 2026, 2027 ve 2028 yılları için özel bütçe tahsis edilmesinin savunma sanayisinin seri üretim kapasitesini artırmak ve ihtiyaç duyulan sistemleri envantere kazandırmak açısından önem taşıdığını vurguladı.
2027 SAVUNMA BÜTÇESİ 1,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin de bilgi veren Güler, bütçenin 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin lira olarak hazırlandığını açıkladı.
Savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesinin artırılması ve kaynakların verimli kullanılması gerektiğini belirten Güler, tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılından bu yana yaklaşık 15 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.
Bu tasarrufun yaklaşık yüzde 40'ının mühimmat geri dönüşümlerinden, yüzde 39'unun ise yerli ve milli üretimden kaynaklandığını ifade eden Güler, bütçeye verilecek desteğin Türkiye'nin savunma iradesine katkı sağlayacağını söyledi.
F-16, F-35 VE EUROFIGHTER TEDARİKİ SÜRÜYOR
KAAN ile milli kapasiteyi güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye, geçiş döneminde hava gücünün sürekliliğini sağlamak amacıyla mevcut savaş uçağı tedarik süreçlerini de sürdürüyor.
Bakan Güler, yerli imkan ve kabiliyetler ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşıncaya kadar F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarının planlı şekilde devam ettiğini belirtti.
Birleşik Krallık ile imzalanan sözleşme kapsamında 20 Eurofighter savaş uçağı ile bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin sürecinin yürütüldüğünü açıklayan Güler, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin de imzalandığını söyledi.
Türk pilotların Ağustos 2026'da Birleşik Krallık'ta başladıkları uçuş eğitimlerini sürdürdüklerini bildirdi.
TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLEN 6 F-35'İN TESLİMİ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
F-35 tedarikine ilişkin süreci de değerlendiren Güler, Türkiye için üretilen 6 savaş uçağının teslimine yönelik ABD ile temasların devam ettiğini kaydetti.
Güler, "Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.
F-16 Blok 70 tedarik projesinde de ABD'li paydaşlarla koordineli çalışmaların sürdüğünü belirten Güler, somut gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE KRİTİK MESAJ
Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının milli güvenlik, toplumsal huzur, birlik ve gelecek nesillerin refahı açısından tarihi önem taşıdığını vurgulayan Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kahraman güvenlik güçlerinin mücadelesiyle elde edilen kazanımların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güçlü destekleriyle yürütülen sürece kapı araladığını belirten Güler, Meclisin bu doğrultuda üstlendiği sorumluluğa da dikkat çekti.
Güler, "Kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle elde edilen kazanımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanının güçlü destekleriyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine kapı aralamıştır" dedi.
Sürecin temel amacının terörün ülke gündeminden kalıcı biçimde çıkarılması olduğunu belirten Güler, Gazi Meclisin büyük çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunun da bir dönüm noktası teşkil ettiğini söyledi.
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Güler, gelecek dönemin en kritik konusunun ortaya konulan iradenin sahada somut karşılık bulması olduğunu vurguladı.
PKK/KCK VE SURİYE'DEKİ TERÖR YAPILARINA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI
Terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini belirten Bakan Güler, PKK/KCK başta olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapıların silah bırakması çağrısında bulundu.
Güler, "Başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapı ve oluşumların silahlarını bırakarak tamamen tasfiye edilmesi ve sürecin gerektirdiği yükümlülüklerin hızlıca yerine getirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Suriye'deki silahlı terör yapılanmalarının da merkezi devlet kurumlarına entegrasyonunun önemine değinen Güler, bunun ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve terör örgütlerinin farklı adlar altında varlık göstermesinin önlenmesi açısından gerekli olduğunu belirtti.
Konuyla ilgili gelişmelerin Suriye hükümetiyle yakın koordinasyon içerisinde takip edildiğini bildiren Güler, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de ortak güvenlik çıkarlarının korunması doğrultusunda iş birliği yapıldığını söyledi.
Güler, nihai hedefin Türkiye'de ve yakın çevresinde terör örgütlerinin varlığının tamamen ortadan kaldırıldığı, sınırların emniyet altında bulunduğu bir güvenlik ortamı oluşturmak olduğunu kaydetti.
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE DESTEK SÜRECEK
Terörle mücadelede elde edilen kazanımların arkasında şehit ve gazilerin fedakarlıklarının bulunduğunu belirten Güler, şehit yakınları, gaziler ve vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara değinen Güler, geçtiğimiz ağustos ayında Meclis tarafından kabul edilen ilgili kanunla bu alanda önemli adımlar atıldığını ifade etti.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre şehit yakını ve gaziler programında tüm kamu idareleri için 30 milyar 25 milyon lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
MAVİ VATAN VE GÖK VATAN'DA KARARLILIK
Türkiye'nin Mavi Vatan ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk ve milli çıkarlar doğrultusunda korumaya devam ettiğini belirten Güler, Yunanistan ile mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve Ege Denizi'nin barış ve iş birliği alanı haline gelmesini arzuladıklarını ifade etti.
Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki girişimlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten Güler, "Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlere, ülkemizin meşru haklarını yok saymaya yönelik teşebbüslere karşı gerekli diplomatik ve askeri tedbirleri de alıyoruz" dedi.
Kıbrıs Türklerinin haklarının korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu vurgulayan Güler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dış desteklerle etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerine karşı Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdüreceğini kaydetti.
Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengelere zarar verecek, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini ihlal edecek ve güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam edildiğini belirtti.
DOĞU AKDENİZ'DE 234 DENİZ VE HAVA PLATFORMU GÖREV ALDI
Deniz Kuvvetlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Güler, destek gemilerinin 2026 yılı başından itibaren 22 bilimsel araştırma faaliyetine refakat ve koruma sağladığını açıkladı.
Söz konusu faaliyetlerde toplam 234 deniz ve hava platformunun görev aldığını belirten Güler, halihazırda Deniz Kuvvetleri unsurlarınca 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlandığını bildirdi.
Güler, 2026 yılı başından itibaren bin 156 NAVTEX yayınının da yapıldığını söyledi.
AZERBAYCAN, SURİYE VE LİBYA İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ
Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının geniş bir coğrafyada sorumluluk taşıdığını belirten Güler, Azerbaycan ile askeri iş birliğinin karşılıklı güven temelinde güçlendirildiğini söyledi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin yakından takip edildiğini belirten Güler, kalıcı barışın Güney Kafkasya'da istikrarı, ulaşım ve ticaret bağlantılarını geliştireceğine inandıklarını ifade etti.
Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Türkiye'nin milli güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Güler, iki ülke arasında imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunulduğunu bildirdi.
Suriye'nin kendi güvenliğini sağlayabilen ve terör örgütlerine izin vermeyen istikrarlı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirten Güler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kabul edilemez bulduklarını söyledi.
Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve istikrarına desteğini sürdüreceğini vurguladı.
Libya'daki gelişmelere de değinen Güler, Türkiye-Libya arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırmayı amaçlayan 2019 tarihli Mutabakat Muhtırası'nın geçtiğimiz ay Libya Temsilciler Meclisinde oy birliğiyle onaylanmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
Somali'de ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.
MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI VE BEDİR MUTABAKATI
Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel barış, istikrar ve karşılıklı güven açısından önemli bir adım olduğunu belirten Güler, iş birliğinin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ifade etti.
Anlaşmanın temel amacının ortak riskleri önceden değerlendirmek, eğitim ve tatbikatlarla birlikte çalışma kabiliyetini geliştirmek ve kriz anlarında hızlı istişare mekanizması oluşturmak olduğunu söyledi.
Güler, anlaşmanın taraflar arasında doğrudan veya ivedi biçimde muharip kuvvet konuşlandırılması anlamına gelmediğini vurgulayarak desteğin niteliği ve kapsamının tehdidin ölçeği, ilgili ülkenin ihtiyaçları ve tarafların milli değerlendirmeleri doğrultusunda belirleneceğini kaydetti.
NATO üyeliğinden doğan hak ve yükümlülüklerin anlaşmanın 12'nci maddesiyle saklı tutulduğunu da belirtti.
Suudi Arabistan'ın kritik enerji altyapısına, havaalanlarına ve Mekke'ye yönelik Yemen'deki gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıları kınayan Güler, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne desteği yineledi.
Savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine de değinen Güler, 21 Ekim'de Pakistan, Endonezya ve Katar ile imzalanan Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın, diğer adıyla Bedir Mutabakatı'nın ortak güvenlik kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.
NATO'NUN SAVUNMA HARCAMALARINDA YÜZDE 5 HEDEFİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel gücü, operasyonel tecrübesi ve müşterek harekat kabiliyetlerinin NATO'nun etkinliğinde önemli yer tuttuğunu belirten Güler, Türkiye'nin ittifakın dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi.
NATO'nun 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin savunma ihtiyaçlarına ayrılması hedefine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Güler, bu oranın yüzde 3,5'inin askeri kabiliyetler ve savunma ihtiyaçlarına, yüzde 1,5'inin ise kritik altyapılar, sivil hazırlık ve savunma sanayisi altyapısına ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
Güler, 2025 yılında savunma harcamaları içerisinde ana silah sistemlerine yönelik harcamaların oranının yüzde 35,80 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE BÖLGESEL GÜVENLİK UYARISI
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel etkilerinin sürdüğünü belirten Güler, Türkiye'nin barış için arabuluculuk girişimlerinin yanı sıra savaşın ortaya çıkardığı tehditlere karşı da sorumluluk üstlendiğini ifade etti.
Bulgaristan ve Romanya ile 2024 yılından bu yana MCM BLACK SEA Görev Grubu bünyesinde mayın karşı tedbirler harekatı yürütüldüğünü aktaran Güler, deniz ulaştırmasının güvenliği için tedbirlerin artırıldığını söyledi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan, İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla genişleyen çatışmanın ciddi riskler doğurduğunu belirten Güler, önceliklerinin gerilimin tırmanmasını önlemek ve sorunları diplomasi yoluyla çözmek olduğunu kaydetti.
Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin güvenliği ve serbest seyrüseferin küresel enerji arzı açısından önemine değinen Güler, Türkiye'nin taraflar arasında sürdürülebilir bir müzakere zemininin yeniden oluşturulmasını desteklediğini ve bölgenin yeni bir çatışma sürecine sürüklenmesini istemediklerini ifade etti.
"İSRAİL'İN POLİTİKALARI BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR"
İsrail'in saldırgan politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını belirten Güler, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimlerin İsrail'in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle istenilen sonucu vermediğini söyledi.
Uluslararası mekanizmalar tarafından daha etkin ve caydırıcı tedbirlerin süratle uygulanmasının önemine değinen Güler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da son vermesi gerektiğini belirtti.
Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Güler, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun kapsamlı bir ateşkesin tesis edilmesini gerekli gördüklerini ifade etti.
C-130J UÇAKLARINDA İLK TESLİMAT ARALIK 2026'DA
Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek 12 C-130J nakliye uçağına ilişkin takvimi de açıklayan Güler, ilk iki uçağın Aralık 2026'da teslim alınmasının planlandığını bildirdi.
Pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Güler, uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle gerçekleştirileceğini ifade etti.
C-130 KAZASINDA İNCELEMELER SON AŞAMADA
C-130 kazasına ilişkin analiz ve değerlendirme çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Güler, uçağın ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçaların gündeme geldiğini söyledi.
C-130 uçaklarının dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam ettiğini belirten Güler, firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.
TSK'DA YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK HAMLESİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin dijital altyapı ve bilişim kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Güler, TSK Bulut Bilişim Projesi kapsamında önemli adımlar atıldığını söyledi.
Yapay zekanın harekat, istihbarat ve eğitim alanlarında kullanımının yaygınlaştırıldığını ifade eden Güler, siber güvenlik ve kritik askeri bilgi altyapısının korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma alanında da yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi için AR-GE projelerine önem verildiğini kaydetti.
Kritik altyapıların siber güvenliğine yönelik izleme ve tarama faaliyetlerinin de devam ettiğini belirtti.
ASKERİ HASTANELER VE PERSONELİN BARINMA İMKANLARI
Askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Güler, halihazırda 454 askeri tabibin görev yaptığını açıkladı.
Personelin barınma imkanlarının iyileştirilmesi kapsamında 502 hafif çelik vardiya yatakhanesinin tamamlandığını belirten Güler, bin 513 yatakhane için ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.
MSB'NİN 2027 BÜTÇESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinin 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin lira olduğunu açıklayan Güler, kamu kaynaklarının verimli kullanılması için tasarruf tedbirlerine azami riayet edildiğini belirtti.
2024 yılından bugüne kadar yaklaşık 15 milyar lira tasarruf sağlandığını yineleyen Güler, bütçeye verilecek desteğin Türkiye'nin savunma iradesine katkı sunacağını ifade etti.
Bakan Güler'in milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe teklifi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylamada bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, komisyonu 19 Kasım saat 11.00'de yeniden toplanmak üzere kapattı.
FETÖ iltisaklı 1.072 hesaba erişim engeli!
Antalya'da uçağa bomba ihbarı!