Rus yolcu uçağında bomba alarmı! Antalya'ya acil iniş yapıldı: İhbar asılsız çıktı
Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına havada bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı'na güvenlik önlemleri eşliğinde iniş yapan uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi. Güvenli bölgede aranan uçakta bomba ihbarının asılsız olduğu açıklandı.
Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına havada bomba ihbarı yapıldı. Mineralnye Vody'den Antalya'ya sefer yapan RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından takibe alındı.
UÇAK GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI
İhbar üzerine Antalya Havalimanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Uçak için 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Antalya Havalimanı'nın 2'nci pistine iniş yapan uçak, ardından güvenli bölgeye yönlendirildi.
65 YOLCU VE 4 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ
Uçakta bulunan 65 yolcu ve 4 mürettebat, güvenli bölgeye alınmasının ardından tahliye edildi. Tahliyenin tamamlanmasıyla birlikte güvenlik ekipleri uçakta arama başlattı.
BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden yapılan açıklamada, uçakta gerçekleştirilen aramanın ardından bomba ihbarının asılsız olduğunun belirlendiği bildirildi.