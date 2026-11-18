Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terör örgütlerine seslendi: Silahlar bırakılmalı, yapılar tasfiye edilmeli
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. PKK/KCK başta olmak üzere tüm terör yapılarının silah bırakarak tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Güler, KAAN, HÜRJET, KIZILELMA, ALTAY ve Çelik Kubbe projeleriyle savunma sanayisinde Türkiye'nin gücünü artırmaya devam edeceklerini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel gelişmeler, sınır güvenliği, terörle mücadele ve uluslararası savunma iş birliklerine değinen Güler, Türkiye'nin milli çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını yineledi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK MESAJ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle bölgesel ve küresel güvenliği doğrudan etkileyen gelişmelerin merkezinde bulunduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in komşu ülkelere yönelik saldırıları ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ortaya çıkan savaşın güvenlik risklerini artırdığını belirten Güler, savunma ve güvenlik politikalarının değişen şartlara hızla uyum sağlayacak şekilde yürütülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde etkin diplomasiyi güçlü askeri caydırıcılıkla desteklediklerini kaydeden Güler, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ile uluslararası barış ve güvenliğe katkı sunduklarını dile getirdi.
Ülke sınırlarında çok katmanlı güvenlik sistemi uygulandığını belirten Güler, Mehmetçik'in üstün gayretleri sayesinde hudutlardaki faaliyetlerin başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE KAPI ARALANDI
Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının milli güvenlik, toplumsal huzur, birlik ve gelecek nesillerin refahı açısından tarihi önem taşıdığını vurgulayan Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle elde edilen kazanımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanının güçlü destekleriyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine kapı aralamıştır."
Sürecin temel amacının terörün ülke gündeminden kalıcı biçimde çıkarılması olduğunu belirten Güler, "Gazi Meclisimizin bu doğrultuda üstlendiği sorumluluk ve büyük bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili Kanun da bir dönüm noktası teşkil etmiştir." dedi.
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Güler, gelecek dönemin en kritik konusunun ortaya konulan iradenin sahada somut karşılık bulması olduğunu vurguladı.
PKK/KCK VE SURİYE'DEKİ TERÖR YAPILARINA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI
Bakan Güler, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapı ve oluşumların silahlarını bırakarak tamamen tasfiye edilmesi ve sürecin gerektirdiği yükümlülüklerin hızlıca yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Suriye'deki silahlı terör yapılarının da merkezi devlet kurumlarına entegrasyonu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve terör örgütlerinin farklı adlar altında varlık göstermesinin önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri Suriye hükümetiyle yakın koordinasyon içerisinde dikkatle takip ediyoruz. Aynı şekilde komşumuz Irak'ın merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de ortak güvenlik çıkarlarımızın korunması doğrultusunda iş birliği içerisindeyiz. Nihai hedefimiz hem ülkemizde hem de yakın çevremizde terör örgütlerinin varlığının tamamen ortadan kalktığı sınırların emniyet içinde bulunduğu ve bölgede insanların huzur içerisinde yaşadığı bir güvenlik ortamının oluşturulmasıdır."
ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE DESTEK SÜRECEK
Terörle mücadelede elde edilen kazanımların arkasında şehit ve gazilerin fedakarlıklarının bulunduğunu belirten Güler, şehit ve gazi aileleri, gaziler ile vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Güler, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerimizin refahını artırmak için devletimizin imkanları ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim geçtiğimiz ağustos ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla bu konuda önemli bir adım daha atılmıştır. Devletimiz her zaman kıymetli gazilerimiz ile başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir."
MAVİ VATAN VE GÖK VATAN'DA KARARLILIK
Türkiye'nin Mavi Vatan ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk ve milli çıkarlar doğrultusunda korumaya devam ettiğini belirten Güler, Yunanistan ile mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve Ege Denizi'nin barış ve iş birliği alanı haline gelmesini arzuladıklarını ifade etti.
Güler, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki girişimlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlere, ülkemizin meşru haklarını yok saymaya yönelik teşebbüslere karşı gerekli diplomatik ve askeri tedbirleri de alıyoruz." dedi.
Kıbrıs Türklerinin haklarının korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu vurgulayan Güler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dış desteklerle etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerine karşı Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdüreceğini kaydetti.
AZERBAYCAN, SURİYE VE LİBYA İLE İŞ BİRLİĞİ
Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının geniş bir coğrafyada sorumluluk taşıdığını belirten Güler, Azerbaycan ile askeri iş birliğinin karşılıklı güven temelinde güçlendirildiğini söyledi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini yakından takip ettiklerini belirten Güler, kalıcı barışın Güney Kafkasya'da istikrarı, ulaşım ve ticaret bağlantılarını geliştireceğine inandıklarını ifade etti.
Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Türkiye'nin milli güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Güler, iki ülke arasında imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunduklarını bildirdi.
Suriye'nin kendi güvenliğini sağlayabilen ve terör örgütlerine izin vermeyen istikrarlı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirten Güler, "Bununla birlikte İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye olarak bundan sonra da Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve istikrarına desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
Libya'daki gelişmelere de değinen Güler, Türkiye-Libya arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırmayı amaçlayan 2019 tarihli Mutabakat Muhtırası'nın geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisinde oy birliğiyle onaylanmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Somali'de ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.
MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI VURGUSU
Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel barış, istikrar ve karşılıklı güven açısından önemli bir adım olduğunu belirten Güler, iş birliğinin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ifade etti.
Anlaşmanın aynı ideali paylaşan diğer bölgesel aktörlerin katılımına açık olduğunu belirten Güler, şu değerlendirmede bulundu:
"Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde dostlarımızla dayanışmamızı güçlendirerek bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Yemen'deki gruplar tarafından Suudi Arabistan'ın kritik enerji altyapısına, havaalanlarına ve kutsal Mekke şehrine yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadığımızı, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. 21 Ekim'de dost ve müttefik ülkeler Pakistan, Endonezya ve Katar ile imzaladığımız Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Zaptı, bir diğer adıyla Bedir Mutabakatı ile de savunma sanayi alanında çok yönlü işbirliklerimizi geliştirerek ortak güvenlik kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz."
NATO'NUN SAVUNMA HARCAMALARINDA YÜZDE 5 HEDEFİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel gücü, operasyonel tecrübesi ve müşterek harekat kabiliyetlerinin NATO'nun etkinliğinde önemli yer tuttuğunu belirten Güler, Türkiye'nin ittifakın dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi.
NATO'nun 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin savunma ihtiyaçlarına ayrılması hedefine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Güler, bu oranın yüzde 3,5'inin askeri kabiliyetler ve savunma ihtiyaçlarına, yüzde 1,5'inin ise kritik altyapılar, sivil hazırlık ve savunma sanayisi altyapısına ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
Güler, 2025 yılında savunma harcamaları içerisinde ana silah sistemlerine yönelik harcamaların oranının yüzde 35,80 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE BÖLGESEL GÜVENLİK UYARISI
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel etkilerinin sürdüğünü belirten Güler, Türkiye'nin barış için arabuluculuk girişimlerinin yanı sıra savaşın ortaya çıkardığı tehditlere karşı da sorumluluk üstlendiğini ifade etti.
Bulgaristan ve Romanya ile 2024'ten bu yana MCM BLACK SEA Görev Grubu bünyesinde mayın karşı tedbirler harekatı yürütüldüğünü aktaran Güler, deniz ulaştırmasının güvenliği için tedbirlerin artırıldığını söyledi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan, İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla genişleyen çatışmanın ciddi riskler doğurduğunu belirten Güler, önceliklerinin gerilimin tırmanmasını önlemek ve sorunları diplomasi yoluyla çözmek olduğunu kaydetti.
Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin güvenliği ve serbest seyrüseferin küresel enerji arzı açısından önemine değinen Güler, "Türkiye olarak taraflar arasında sürdürülebilir bir müzakere zemininin yeniden oluşturulmasını destekliyor, bölgenin yeni bir çatışma sürecine sürüklenmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"İSRAİL'İN SOYKIRIM VE YAYILMACI POLİTİKASI BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR"
İsrail'in saldırgan politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını belirten Güler, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimlerin İsrail'in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle istenilen sonucu vermediğini söyledi.
Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maalesef şu ana kadar Gazze'deki çatışmaların sonlandırılması için atılan çeşitli adımlar İsrail'in hukuk tanımaz şekilde saldırılarına devam etmesi nedeniyle istenilen seviyede sonuç vermemiştir. Bu yüzden uluslararası mekanizmalar tarafından daha etkin ve caydırıcı tedbirlerin süratle uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da bir an önce son vermesi, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerekmektedir. Türkiye olarak uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde kapsamlı bir ateşkesin tesis edilmesini gerekli görüyor, Lübnan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz."
KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ÇELİK KUBBE VURGUSU
Savunma ve güvenlik alanındaki gelişmelerin güçlü bir savunma sanayisini zorunlu kıldığını belirten Güler, Türkiye'nin son yıllarda bu alanda önemli bir sanayi ekosistemine ulaştığını ifade etti.
KAAN, HÜRJET, KIZILELMA, ALTAY, Çelik Kubbe ve modern deniz platformlarının Türkiye'nin askeri ihtiyaçlarına yönelik bütüncül modernizasyon anlayışının parçaları olduğunu belirten Güler, projelerin müttefik ülkeler tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.
Güler, savunma sanayisindeki kazanımların sürdürülebilir üretim ağı, güçlü lojistik ve altyapıyla desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.
F-35 ALIMI İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR
Bakanlık bünyesindeki askeri fabrikalarda bakım, onarım, imalat ve yenileştirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Güler, ihtiyaç duyulan bazı malzeme ve sistemlerin milli imkanlarla üretildiğini söyledi.
Tersanelerde Tepe Sınıfı Hava Savunma Harbi Muhribi başta olmak üzere milli gemi ve denizaltıların inşa, bakım ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Güler, Eurofighter tedariki konusunda da Birleşik Krallık ile yürütülen sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.
Güler, F-16 modernizasyonu ve tedarik faaliyetleri ile F-35 alımına ilişkin girişimlerin de sürdüğünü belirterek, "F-16 modernizasyonu ve tedarik faaliyetlerimiz ile F-35 alımı konusundaki girişimlerimizi de ülkemizin milli güvenlik ihtiyaçları ve ilgili uluslararası süreçler çerçevesinde sürdürüyoruz." dedi.
SINIR HATTINDA MAYIN TEMİZLİĞİ
Mayın temizleme faaliyetlerinin önemine değinen Güler, sınır hattında yürütülen insani amaçlı çalışmaların modern sınır güvenlik sistemlerinin kurulmasına katkı sağladığını belirtti.
Bu çalışmalarla sınır kapılarının kapasitelerinin artırılması, tarım ve hayvancılık alanlarının kullanıma açılması ve uluslararası ticaretin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
TSK'DA YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK HAMLESİ
TSK Bulut Bilişim Projesi kapsamında dijital altyapı ve bilişim kabiliyetlerinin geliştirildiğini belirten Güler, yapay zekanın harekat, istihbarat ve eğitim alanlarında kullanımının yaygınlaştırıldığını ifade etti.
Siber güvenlik ve kritik askeri bilgi altyapısının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Güler, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma alanında da yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi için AR-GE projelerine önem verildiğini kaydetti.
"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR BİRİKİM VE KAPASİTEYE ULAŞTI"
Küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiğini ve birçok ülkenin savunma bütçelerini artırdığını belirten Güler, askeri gücün yalnızca modern silah sistemleriyle değil, nitelikli insan kaynağı, kurumsal tecrübe ve güçlü savunma sanayisiyle mümkün olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin askeri tecrübesi ve zamanında gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde önemli bir kapasiteye ulaştığını ifade eden Güler, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ 2027 BÜTÇESİ 1,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin personel ihtiyaçları, envanter modernizasyonu, lojistik altyapı ve uluslararası görevlerin etkinliği açısından önem taşıdığını belirten Güler, kamu kaynaklarının verimli kullanılacağını kaydetti.
Güler, 2027 yılı bütçe teklifini ve 2025 yılı kesin hesabını şu sözlerle açıkladı:
"Bu çerçevede her türlü tasarruf tedbirleri ve verimli kullanım esasları gözetilerek hazırladığımız Bakanlığımızın 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin lira tutarındaki 2027 Yılı Bütçe Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesabı takdirlerinize sunulmuştur. Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe kullanımında tasarruf tedbirlerine gösterilen azami riayet sonucunda 2024'ten bugüne kadar yaklaşık yüzde 40'ı mühimmat geri dönüşümlerinden, yüzde 39'u ise yerli ve milli üretimden kaynaklı olmak üzere toplam 15 milyar lira tasarruf sağlanmıştır. Sonuç olarak bütçemize vereceğiniz destek, yarınlara daha güvenle bakacak ülkemizin savunma iradesinin de tezahürü olacaktır."