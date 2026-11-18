PKK/KCK VE SURİYE'DEKİ TERÖR YAPILARINA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI Bakan Güler, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Başta PKK/KCK olmak üzere terör örgütüyle bağlantılı tüm yapı ve oluşumların silahlarını bırakarak tamamen tasfiye edilmesi ve sürecin gerektirdiği yükümlülüklerin hızlıca yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Suriye'deki silahlı terör yapılarının da merkezi devlet kurumlarına entegrasyonu ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve terör örgütlerinin farklı adlar altında varlık göstermesinin önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili gelişmeleri Suriye hükümetiyle yakın koordinasyon içerisinde dikkatle takip ediyoruz. Aynı şekilde komşumuz Irak'ın merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de ortak güvenlik çıkarlarımızın korunması doğrultusunda iş birliği içerisindeyiz. Nihai hedefimiz hem ülkemizde hem de yakın çevremizde terör örgütlerinin varlığının tamamen ortadan kalktığı sınırların emniyet içinde bulunduğu ve bölgede insanların huzur içerisinde yaşadığı bir güvenlik ortamının oluşturulmasıdır." ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE DESTEK SÜRECEK Terörle mücadelede elde edilen kazanımların arkasında şehit ve gazilerin fedakarlıklarının bulunduğunu belirten Güler, şehit ve gazi aileleri, gaziler ile vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Güler, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerimizin refahını artırmak için devletimizin imkanları ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim geçtiğimiz ağustos ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla bu konuda önemli bir adım daha atılmıştır. Devletimiz her zaman kıymetli gazilerimiz ile başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir."

MAVİ VATAN VE GÖK VATAN'DA KARARLILIK Türkiye'nin Mavi Vatan ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk ve milli çıkarlar doğrultusunda korumaya devam ettiğini belirten Güler, Yunanistan ile mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve Ege Denizi'nin barış ve iş birliği alanı haline gelmesini arzuladıklarını ifade etti. Güler, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki girişimlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlere, ülkemizin meşru haklarını yok saymaya yönelik teşebbüslere karşı gerekli diplomatik ve askeri tedbirleri de alıyoruz." dedi. Kıbrıs Türklerinin haklarının korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu vurgulayan Güler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dış desteklerle etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerine karşı Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdüreceğini kaydetti. AZERBAYCAN, SURİYE VE LİBYA İLE İŞ BİRLİĞİ Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının geniş bir coğrafyada sorumluluk taşıdığını belirten Güler, Azerbaycan ile askeri iş birliğinin karşılıklı güven temelinde güçlendirildiğini söyledi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini yakından takip ettiklerini belirten Güler, kalıcı barışın Güney Kafkasya'da istikrarı, ulaşım ve ticaret bağlantılarını geliştireceğine inandıklarını ifade etti. Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Türkiye'nin milli güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydeden Güler, iki ülke arasında imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunduklarını bildirdi. Suriye'nin kendi güvenliğini sağlayabilen ve terör örgütlerine izin vermeyen istikrarlı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirten Güler, "Bununla birlikte İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kabul edilemez buluyoruz. Türkiye olarak bundan sonra da Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve istikrarına desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi. Libya'daki gelişmelere de değinen Güler, Türkiye-Libya arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırmayı amaçlayan 2019 tarihli Mutabakat Muhtırası'nın geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisinde oy birliğiyle onaylanmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Somali'de ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktardı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI VURGUSU Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel barış, istikrar ve karşılıklı güven açısından önemli bir adım olduğunu belirten Güler, iş birliğinin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ifade etti. Anlaşmanın aynı ideali paylaşan diğer bölgesel aktörlerin katılımına açık olduğunu belirten Güler, şu değerlendirmede bulundu: "Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde dostlarımızla dayanışmamızı güçlendirerek bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Yemen'deki gruplar tarafından Suudi Arabistan'ın kritik enerji altyapısına, havaalanlarına ve kutsal Mekke şehrine yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadığımızı, Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. 21 Ekim'de dost ve müttefik ülkeler Pakistan, Endonezya ve Katar ile imzaladığımız Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Zaptı, bir diğer adıyla Bedir Mutabakatı ile de savunma sanayi alanında çok yönlü işbirliklerimizi geliştirerek ortak güvenlik kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz." NATO'NUN SAVUNMA HARCAMALARINDA YÜZDE 5 HEDEFİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel gücü, operasyonel tecrübesi ve müşterek harekat kabiliyetlerinin NATO'nun etkinliğinde önemli yer tuttuğunu belirten Güler, Türkiye'nin ittifakın dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi. NATO'nun 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin savunma ihtiyaçlarına ayrılması hedefine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Güler, bu oranın yüzde 3,5'inin askeri kabiliyetler ve savunma ihtiyaçlarına, yüzde 1,5'inin ise kritik altyapılar, sivil hazırlık ve savunma sanayisi altyapısına ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti. Güler, 2025 yılında savunma harcamaları içerisinde ana silah sistemlerine yönelik harcamaların oranının yüzde 35,80 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE BÖLGESEL GÜVENLİK UYARISI Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ve küresel etkilerinin sürdüğünü belirten Güler, Türkiye'nin barış için arabuluculuk girişimlerinin yanı sıra savaşın ortaya çıkardığı tehditlere karşı da sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Bulgaristan ve Romanya ile 2024'ten bu yana MCM BLACK SEA Görev Grubu bünyesinde mayın karşı tedbirler harekatı yürütüldüğünü aktaran Güler, deniz ulaştırmasının güvenliği için tedbirlerin artırıldığını söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan, İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla genişleyen çatışmanın ciddi riskler doğurduğunu belirten Güler, önceliklerinin gerilimin tırmanmasını önlemek ve sorunları diplomasi yoluyla çözmek olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretinin güvenliği ve serbest seyrüseferin küresel enerji arzı açısından önemine değinen Güler, "Türkiye olarak taraflar arasında sürdürülebilir bir müzakere zemininin yeniden oluşturulmasını destekliyor, bölgenin yeni bir çatışma sürecine sürüklenmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. "İSRAİL'İN SOYKIRIM VE YAYILMACI POLİTİKASI BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLÜYOR" İsrail'in saldırgan politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını belirten Güler, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimlerin İsrail'in saldırılarını sürdürmesi nedeniyle istenilen sonucu vermediğini söyledi. Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef şu ana kadar Gazze'deki çatışmaların sonlandırılması için atılan çeşitli adımlar İsrail'in hukuk tanımaz şekilde saldırılarına devam etmesi nedeniyle istenilen seviyede sonuç vermemiştir. Bu yüzden uluslararası mekanizmalar tarafından daha etkin ve caydırıcı tedbirlerin süratle uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da bir an önce son vermesi, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerekmektedir. Türkiye olarak uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde kapsamlı bir ateşkesin tesis edilmesini gerekli görüyor, Lübnan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ÇELİK KUBBE VURGUSU Savunma ve güvenlik alanındaki gelişmelerin güçlü bir savunma sanayisini zorunlu kıldığını belirten Güler, Türkiye'nin son yıllarda bu alanda önemli bir sanayi ekosistemine ulaştığını ifade etti. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA, ALTAY, Çelik Kubbe ve modern deniz platformlarının Türkiye'nin askeri ihtiyaçlarına yönelik bütüncül modernizasyon anlayışının parçaları olduğunu belirten Güler, projelerin müttefik ülkeler tarafından da yakından takip edildiğini söyledi. Güler, savunma sanayisindeki kazanımların sürdürülebilir üretim ağı, güçlü lojistik ve altyapıyla desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.