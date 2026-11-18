Uyuşturucu parasını akladı takipten kaçamadı: “Çobanlar Grubu” elebaşı Birol Çoban yakalandı
Ankara’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini şirket faaliyetleri ve gayrimenkul yatırımlarıyla akladığı tespit edilen “Çobanlar Grubu” adlı yapılanmaya yönelik operasyonda, aranan örgüt elebaşı Birol Çoban beraberindeki 2 kişiyle yakalandı. Toplam 10,3 milyar lira işlem hacmi saptanan soruşturmada, daha önce gözaltına alınan 4 kişiye ek olarak şüpheli sayısı artarken, şüphelilere ait çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, 14 Kasım'da Ankara merkezli geniş çaplı operasyonla başlatıldı.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen süreçte, MASAK raporları, kapsamlı saha araştırmaları ve detaylı finansal analizler sonucunda örgütün izi sürüldü.
10 MİLYARLIK ZEHİR PARASINI AKLADILAR
Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılanmanın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri şirket faaliyetleri, otel ve eğlence merkezi işletmeciliği ile çeşitli gayrimenkul yatırımları aracılığıyla sisteme dahil ettiği ortaya çıktı.
Yapılanmaya ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofise el konulurken, şüphelilere ait şirketlerin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira seviyesine ulaştığı tespit edildi.
Operasyonun ilk aşamasında 6 ikamet ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyon sırasında yakalanamayan örgüt elebaşı Birol Çoban ise gece saatlerinde beraberindeki 2 kişiyle birlikte enselendi.