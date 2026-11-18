5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen süreçte, MASAK raporları, kapsamlı saha araştırmaları ve detaylı finansal analizler sonucunda örgütün izi sürüldü.

Ankara merkezli yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu suçundan elde edilen paraları 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 liralık ticari faaliyet üzerinden akladığı saptanan “Çobanlar Grubu”na yönelik soruşturmada sona yaklaşıldı. (Fotoğraflar Birol Çoban'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)

10 MİLYARLIK ZEHİR PARASINI AKLADILAR

Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılanmanın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri şirket faaliyetleri, otel ve eğlence merkezi işletmeciliği ile çeşitli gayrimenkul yatırımları aracılığıyla sisteme dahil ettiği ortaya çıktı.