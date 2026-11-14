Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 'Çobanlar Grubu' olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofise ise el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan aklama raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda, kamuoyunda 'Çobanlar Grubu' olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

10,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda mal varlığı unsuru olduğu belirlendi ve söz konusu mal varlığı değerlerine el konuldu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olarak 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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