3 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Bilirkişi heyetinin güvenlik kamerası görüntülerini analiz ettiği bölümde, yangının gelişim seyri dakika dakika raporlandı.

Saat 03.43'te şiddetli rüzgar nedeniyle güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmekte güçlük çektiği, yangının bu esnada diğer teknelere sirayet etmeye başladığı gözlemlendi.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye 03.48'de ulaştığı, marina personelinin ise yangın hortumu donatımını saat 03.51'de, yani yangın başladıktan 19 dakika sonra tamamlayabildiği kaydedildi.

Olay sırasında Iceberg adlı teknede bulunan 2 kişi, iskeleye atlayarak kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Yangın sabah saat 07.00'de tamamen kontrol altına alındı.

Marina güvenlik görevlilerinin şiddetli rüzgar yüzünden yangın tüplerini kullanamadığı, marina personelinin ise ilk müdahaleye 19 dakika sonra başlayabildiği raporda yer aldı.

ZARAR BÜYÜK

Raporda, yangının maddi bilançosu da detaylandırıldı.

Rıhtımda meydana gelen hasarın giderilme bedeli 33 ila 37 milyon lira olarak hesaplanırken, Breeze isimli teknenin onarım maliyeti 200 bin Avro olarak değerlendirildi.

Batan diğer teknelerin güncel değerleri ise Sisu için 95 milyon lira, Siesta için 4 milyon sterlin, Floating Asset için 2 milyon Avro, Cher için 960 bin sterlin, Lulu D'Angel için 620 bin Avro, Iceberg için 480 bin dolar ve Dad's Toy için 1 milyon 750 bin lira olarak sıralandı.

Raporun 6 maddelik sonuç bölümünde, marinanın yangın donanımı ve planının yönetmeliklere uygun olduğu, ancak yangının çıktığı iskeledeki yangın dolabında planda görülen butonun yer almadığı tespitine yer verildi.