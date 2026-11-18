Muğla’da 7 motoryatın battığı yangının sırrı çözülemedi: Bilirkişi raporunda "fırtınamsı rüzgar" vurgusu
Bodrum’da 7 teknenin tamamen batmasına, bir teknenin de hasar görmesine yol açan yangın felaketine ilişkin bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı. Makine, elektrik ve gemi mühendislerinden oluşan heyetin raporunda, rıhtımda oluşan hasarın 33 ila 37 milyon lira arasında olduğu, batan teknelerin toplam değerinin ise milyonlarca sterlin, avro ve lirayı bulduğu aktarıldı. Yangının çıktığı teknenin motor bakımlarının olaydan bir hafta önce yapıldığı beyan edilirken fırtınanın söndürme çalışmalarını imkansız hale getirdiği vurgulandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gece saatlerinde Yalıkavak Marina'da meydana gelen ve 7 motoryatın yanarak batmasıyla sonuçlanan yangına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyasına giren teknik inceleme raporunda, felaketin boyutları ve yangının başlangıç anına dair detaylar gün yüzüne çıktı.
YANGININ BAŞLANGIÇ NOKTASI: SISU
Gemi mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisinin de dahil olduğu 4 kişilik bilirkişi heyeti, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda yangının 21 Mart günü saat 03.32'de Sisu isimli teknede başladığını belirledi.
Raporda, yangın sırasında Sisu adlı teknede bulunan S.B.'nin, patlama sesine uyandığı ve makine dairesinden duman yükseldiğini gördüğü yönündeki ifadesine yer verildi.
Uzmanlar, söz konusu teknenin motor ve jeneratör bakımlarının olaydan yalnızca bir hafta önce tamamlandığını tespit etti.
RÜZGAR MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bodrum Yalıkavak istasyonu verilerine dayandırılan raporda, yangın anında bölgede 6-7 bofor şiddetinde karayel yönünden fırtınamsı rüzgarın etkili olduğu vurgulandı.
Şiddetli rüzgarın alevleri hızla diğer teknelere taşıdığı ifade edilen raporda, bu olumsuz hava koşullarının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığına dikkat çekildi.
Sisu adlı teknenin ağır hasar alarak batması nedeniyle yangının kesin çıkış nedeninin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilemediği not düşüldü.
3 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ
Bilirkişi heyetinin güvenlik kamerası görüntülerini analiz ettiği bölümde, yangının gelişim seyri dakika dakika raporlandı.
Saat 03.43'te şiddetli rüzgar nedeniyle güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmekte güçlük çektiği, yangının bu esnada diğer teknelere sirayet etmeye başladığı gözlemlendi.
İtfaiye ekiplerinin bölgeye 03.48'de ulaştığı, marina personelinin ise yangın hortumu donatımını saat 03.51'de, yani yangın başladıktan 19 dakika sonra tamamlayabildiği kaydedildi.
Olay sırasında Iceberg adlı teknede bulunan 2 kişi, iskeleye atlayarak kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Yangın sabah saat 07.00'de tamamen kontrol altına alındı.
ZARAR BÜYÜK
Raporda, yangının maddi bilançosu da detaylandırıldı.
Rıhtımda meydana gelen hasarın giderilme bedeli 33 ila 37 milyon lira olarak hesaplanırken, Breeze isimli teknenin onarım maliyeti 200 bin Avro olarak değerlendirildi.
Batan diğer teknelerin güncel değerleri ise Sisu için 95 milyon lira, Siesta için 4 milyon sterlin, Floating Asset için 2 milyon Avro, Cher için 960 bin sterlin, Lulu D'Angel için 620 bin Avro, Iceberg için 480 bin dolar ve Dad's Toy için 1 milyon 750 bin lira olarak sıralandı.
Raporun 6 maddelik sonuç bölümünde, marinanın yangın donanımı ve planının yönetmeliklere uygun olduğu, ancak yangının çıktığı iskeledeki yangın dolabında planda görülen butonun yer almadığı tespitine yer verildi.