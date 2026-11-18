Mardinlileri hedef alan Adnan Yüksel Gürüz Ege Üniversitesindeki görevinden alındı
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı ve Mardinli kadınları hedef alan ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Ege Üniversitesi'ndeki Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinden alındı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan adli ve idari süreçte yeni gelişme yaşandı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gürüz'ü Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinden aldı.
MARDİNLİLERİ VE MİDYECİ ESNAFINI HEDEF ALMIŞTI
Gürüz, Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda, Mardinlileri ve midyecilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşları hedef alan ifadeler kullanmıştı.
Gürüz'ün, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" sözleri kamuoyunda tepki toplamıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, söz konusu ifadeleri "HADSİZ!" diyerek eleştirirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaşananları "ünvanlı faşizm" olarak nitelendirmişti.
GÖZALTINA ALINMIŞ, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Tepkilerin ardından paylaşımını silerek özür dileyen Gürüz hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürüz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Adli sürecin yanı sıra Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan idari inceleme de sonuçlandı. Gürüz, Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinden alındı.