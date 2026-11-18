Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz hakkında, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan adli ve idari süreçte yeni gelişme yaşandı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gürüz'ü Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinden aldı.

Adnan Yüksel Gürüz'ün skandal paylaşımı (Foto: Sosyal medya) MARDİNLİLERİ VE MİDYECİ ESNAFINI HEDEF ALMIŞTI Gürüz, Çankırı'nın Çeşme Projesi'ne ilişkin açıklamalarının ardından yaptığı paylaşımda, Mardinlileri ve midyecilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşları hedef alan ifadeler kullanmıştı. Gürüz'ün, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" sözleri kamuoyunda tepki toplamıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, söz konusu ifadeleri "HADSİZ!" diyerek eleştirirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaşananları "ünvanlı faşizm" olarak nitelendirmişti.