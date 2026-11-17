Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu: Gevaş açıklarında peş peşe sarsıntılar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.57'de kaydedilen sarsıntının ardından bölgede yaşanan diğer depremler de dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Van'ın Gevaş ilçesine 7,74 kilometre mesafede meydana gelen depremin yerin 13,61 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Van'ın ilçelerinde hissedilen sarsıntının Bitlis ve Siirt'te de hissedildiği bildirildi. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
VAN GÖLÜ'NDE PEŞ PEŞE SARSINTILAR
AFAD'ın son depremler listesine göre, Van Gölü'nün Gevaş açıklarında gün boyunca hareketlilik yaşandı.
Saat 16.15 ile 16.46 arasında aynı bölgede büyüklükleri 1,7 ile 1,9 arasında değişen dört sarsıntı kaydedildi.
Saat 18.57'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından ise saat 19.01'de 2,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Böylece bölgede saat 16.15 ile 19.01 arasında toplam altı deprem kayıtlara geçti.
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ PAYLAŞTI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 (ML), moment büyüklüğünü 4,3 (Mw), derinliğini ise 2,6 kilometre olarak açıkladı.
AFAD'ın 13,61 kilometre olarak duyurduğu derinlik, Kandilli Rasathanesi'nin ilk ölçümlerinde 2,6 kilometre olarak kaydedildi.