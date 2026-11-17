Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Van'ın Gevaş ilçesine 7,74 kilometre mesafede meydana gelen depremin yerin 13,61 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Van'ın ilçelerinde hissedilen sarsıntının Bitlis ve Siirt'te de hissedildiği bildirildi. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

VAN GÖLÜ'NDE PEŞ PEŞE SARSINTILAR

AFAD'ın son depremler listesine göre, Van Gölü'nün Gevaş açıklarında gün boyunca hareketlilik yaşandı.

Saat 16.15 ile 16.46 arasında aynı bölgede büyüklükleri 1,7 ile 1,9 arasında değişen dört sarsıntı kaydedildi.

Saat 18.57'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından ise saat 19.01'de 2,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Böylece bölgede saat 16.15 ile 19.01 arasında toplam altı deprem kayıtlara geçti.