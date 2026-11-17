Tugay, 2027 yılına ilişkin planlarını da paylaşarak su ve toplu ulaşım ücretlerinde artış yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

Su tarifelerinde yapılan indirimlerden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi üzerine konuşan Tugay, İzmir'de su ücretlerinin büyükşehirler arasında en düşük seviyeye ineceğini savundu.

Menderes programı kapsamında ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Cemil Tugay, teşkilat temsilcilerinin sorularını yanıtladı ve vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.

Menderes'teki ziyaretlerinde su tarifelerinde yapılan indirimlere değinen Tugay, büyükşehirler arasında en düşük su ücretinin İzmir'de uygulanacağını vurguladı.

Cemil Tugay, Menderes'teki ziyaretlerinde partililerle görüşerek vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdi. (Foto: Sosyal medya)

"EN DÜŞÜK SU ÜCRETİ İZMİR'DE OLACAK"

Vatandaşların bütçesini korumaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Tugay, su tarifelerine ilişkin indirimlerin önemine değindi.

Büyükşehirler arasında en düşük su ücretinin İzmir'de uygulanacağını vurgulayan Tugay, 2027 yılında da su ve ulaşım tarifelerinde zam yapılmamasını hedeflediklerini kaydetti.

"HER ŞEY VATANDAŞIN MEMNUNİYETİ İÇİN"

Siyasetin temel amacının hizmet üretmek olduğunu söyleyen Tugay, belediye hizmetlerinin İzmir'in bütün ilçelerine adil biçimde ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Kentte çözüm bekleyen sorunlara ilişkin konuşan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey vatandaşın memnuniyeti için. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Bu dönemi, çözülmemiş sorunların aşıldığı, giderilmemiş hiçbir problemin kalmadığı bir dönem olarak yaşayalım."

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