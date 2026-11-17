Samsun'da 23 ayrı suç kaydı bulunan ve 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün'ü darbederek öldürdü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı kadının ölümünün ardından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİNİ DARBEDEREK AĞIR YARALADI

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün'ü evlerinde darbederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.