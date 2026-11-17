Samsun'da 71 yaşındaki annesini öldüren zanlının suç geçmişi ortaya çıktı! Vicdansız evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi
Samsun'da 23 ayrı suç kaydı bulunan ve 2 ay önce cezaevinden çıkan 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesini darbederek öldürdü. Hastanede hayatını kaybeden yaşlı kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Samsun'da 23 ayrı suç kaydı bulunan ve 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün'ü darbederek öldürdü.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı kadının ölümünün ardından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANNESİNİ DARBEDEREK AĞIR YARALADI
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün'ü evlerinde darbederek ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
23 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Nurettin Gürgün, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından toplam 23 suç kaydı bulunan zanlının, 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen Nurettin Gürgün, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.