İstanbul’da narkotik operasyonu: Metamfetamin deposuna baskın! Belediyede çalışan şüpheli tutuklandı
İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan bir depoya düzenlenen narkotik operasyonunda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ile 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve belediyede temizlik işçisi olarak görev yaptığı öğrenilen R.S. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan bir depoya düzenlenen operasyonda sıvı metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ele geçirilirken, şüpheli R.S. tutuklandı.
ZEHİR DEPOSU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çatalca'da depo olarak kullanılan adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da söz konusu adrese baskın düzenledi.
Ekiplerin depoda yaptığı aramalarda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ve 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi.
YENİ PARTİLİ BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR
Çatalca'daki operasyon kapsamında gözaltına alınan ve belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı belirlenen R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan R.S., burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.