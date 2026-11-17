YENİ PARTİLİ BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR

Çatalca'daki operasyon kapsamında gözaltına alınan ve belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı belirlenen R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma, uyuşturucu maddelerin kaynağı ve bağlantılı diğer şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla sürdürülüyor.