Bakan Gürlek’ten Bahçeli’ye ziyaret! TBMM’deki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel