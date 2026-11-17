İstanbul Havalimanı'nda Türk dünyası için yeni dönem! TDT ülkelerine özel kontuar kuruluyor
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin vatandaşları için İstanbul Havalimanı'nda ortak kontuar kuruluyor. Ankara'daki zirvede mutabakata varılan uygulamayla Türk dünyasından gelen yolcuların check-in, bagaj teslimi ve pasaport kontrol işlemlerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor. Proje, Türk devletleri arasındaki ulaşım ve seyahat iş birliğinde yeni bir adım olacak.
Türk dünyasında ülkeler arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. TDT üyesi ülkelerin vatandaşlarının seyahat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda ortak kontuar uygulaması hayata geçirilecek.
Geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde mutabakata varılan proje kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda belirlenecek ortak kontuardan üye ülke vatandaşları check-in ve bagaj teslim işlemlerini gerçekleştirebilecek. Uygulamayla yolcuların Türk vatandaşlarının kullandığı pasaport kontrol noktalarından da yararlanması planlanıyor. İlk etapta İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak projenin, Türk devletleri arasındaki yolcu trafiğini kolaylaştırması bekleniyor.
TÜRK DÜNYASINDA SEYAHAT KOLAYLIĞI
Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021 yılında başlatılan kimlikle seyahat uygulaması, Türk dünyasında sınır geçişlerini kolaylaştıran önemli adımlardan biri oldu. Türk devletleri arasında seyahat imkanlarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar sonraki süreçte de sürdü. Ankara'da gerçekleştirilen son zirvede, üye ülkelerin uluslararası havalimanlarında özel yolcu geçiş şeritleri oluşturulması konusu da gündeme gelmişti.
ORTAK TÜRK ALFABESİ İÇİN 34 HARFLİ MUTABAKAT
Türk devletleri arasındaki iş birliği yalnızca ulaşım alanıyla sınırlı değil. Ortak dil ve kültür bağlarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında Bakü'de düzenlenen toplantıda 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde uzlaşmaya varıldı.
Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde hazırlanan çalışma, Türk halkları arasında yazılı iletişimi kolaylaştırmayı ve ortak kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
ORTA KORİDOR VE ZENGEZUR İÇİN İŞ BİRLİĞİ
Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesinde ulaştırma projeleri de önemli yer tutuyor. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının daha etkin kullanılması ve Zengezur Koridoru'nun bölgesel ulaşım ağlarına entegre edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.
Bu projelerle Türk devletleri arasındaki ticaretin artırılması, Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılığın hızlandırılması ve bölgenin uluslararası ticaret yollarındaki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.
SAVUNMA SANAYİİ VE GÜVENLİKTE ORTAK ADIMLAR
TDT çatısı altında savunma sanayii ve güvenlik alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde bir TDT Savunma Sanayii Koleji kurulması imkanının araştırılması gündeme gelmişti.
Siber güvenlik, terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele de teşkilatın ortak çalışma alanları arasında bulunuyor. Üye ülkeler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, bu alanlardaki iş birliğinin temel hedefleri arasında yer alıyor.
TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 13. TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçti. "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.
İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilmesi planlanan ortak kontuar uygulaması da bu hedeflerin vatandaşların günlük yaşamına yansıyacak somut adımlarından biri olacak.