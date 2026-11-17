Geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde mutabakata varılan proje kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda belirlenecek ortak kontuardan üye ülke vatandaşları check-in ve bagaj teslim işlemlerini gerçekleştirebilecek. Uygulamayla yolcuların Türk vatandaşlarının kullandığı pasaport kontrol noktalarından da yararlanması planlanıyor. İlk etapta İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak projenin, Türk devletleri arasındaki yolcu trafiğini kolaylaştırması bekleniyor.

Türk dünyasında ülkeler arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. TDT üyesi ülkelerin vatandaşlarının seyahat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı 'nda ortak kontuar uygulaması hayata geçirilecek.

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde hazırlanan çalışma, Türk halkları arasında yazılı iletişimi kolaylaştırmayı ve ortak kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Türk devletleri arasındaki iş birliği yalnızca ulaşım alanıyla sınırlı değil. Ortak dil ve kültür bağlarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında Bakü'de düzenlenen toplantıda 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde uzlaşmaya varıldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021 yılında başlatılan kimlikle seyahat uygulaması, Türk dünyasında sınır geçişlerini kolaylaştıran önemli adımlardan biri oldu. Türk devletleri arasında seyahat imkanlarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar sonraki süreçte de sürdü. Ankara'da gerçekleştirilen son zirvede, üye ülkelerin uluslararası havalimanlarında özel yolcu geçiş şeritleri oluşturulması konusu da gündeme gelmişti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi.

ORTA KORİDOR VE ZENGEZUR İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesinde ulaştırma projeleri de önemli yer tutuyor. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının daha etkin kullanılması ve Zengezur Koridoru'nun bölgesel ulaşım ağlarına entegre edilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bu projelerle Türk devletleri arasındaki ticaretin artırılması, Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılığın hızlandırılması ve bölgenin uluslararası ticaret yollarındaki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ VE GÜVENLİKTE ORTAK ADIMLAR

TDT çatısı altında savunma sanayii ve güvenlik alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde bir TDT Savunma Sanayii Koleji kurulması imkanının araştırılması gündeme gelmişti.

Siber güvenlik, terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele de teşkilatın ortak çalışma alanları arasında bulunuyor. Üye ülkeler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, bu alanlardaki iş birliğinin temel hedefleri arasında yer alıyor.