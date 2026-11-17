İstanbul Eyüpsultan'ın Alibeyköy semtinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan iş merkezi sahibi, kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu otomobile yaklaştı, araca peş peşe 16 el ateş açtı.