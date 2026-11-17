Eyüpsultan Alibeyköy'de silahlı saldırı! 16 el ateş açıldı: O anların görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Eyüpsultan’da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Vardar Bulvarı’nda meydana gelen olayda araca 16 el ateş açılırken, kurşunların hedefi olan Ferhat Y. ağır yaralandı. İş merkezi sahibi olduğu belirtilen kişinin, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişiler tarafından hedef alındığı iddia edildi.
İstanbul Eyüpsultan'ın Alibeyköy semtinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan iş merkezi sahibi, kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu otomobile yaklaştı, araca peş peşe 16 el ateş açtı.
ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI
Saldırının, taraflar arasında yaşanan alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre aralarında bu nedenle husumet bulunan kişi, kırmızı ışıkta saldırıyı gerçekleştirdi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, saldırının nedenini ve şüphelilerin kimliklerini belirlemek için soruşturma başlattı.
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