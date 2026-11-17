14 kişi tutuklandı. (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir.)

KİŞİSEL VERİ VE ŞANTAJ ÇETESİ ADLİYEDE

Diğer 50 zanlı sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Savcılıkta ifade veren zanlılardan 14'ü tutuklama, 36'sı adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik talep doğrultusunda 14 zanlının tutuklanmasına, 36 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

AVCI UYGULAMASI NE ORTAYA ÇIKARDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı çalışmalarda, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını, ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda yakalanan 79 zanlı gözaltına alınmıştı.

AVCI, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirilen, açılımı Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi olan yapay zekâ destekli dijital analiz uygulamasıdır.

ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN CEZAİ İŞLEM YALANI: 28 GÖZALTI

İstanbul'da çağrı merkezi kurarak vatandaşları, internetten sipariş ettikleri ürünleri teslim almadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı yalanıyla dolandırdığı belirlenen 28 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden kod isimler kullanarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdikleri, bu kişileri, internetten sipariş edilen çeşitli ürünler teslim alınmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağını söyleyerek aradıklarını ve bu işlemin e-Devlet üzerinden görülebileceğini öne sürerek para talep ettiklerini belirledi.

Dolandırıcılık için kurulan çağrı merkezinin Sultangazi ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çağrı merkezi ile Küçükçekmece ve Kağıthane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken aramalarda, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.