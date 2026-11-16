Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç dünyasının korkulu rüyası haline gelen aranan şahıslara yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından rekor düzeyde dosyası bulunan ve uzun süredir firari olan R.B.'nin yakalanması için özel bir çalışma başlatıldı.

101 dosyası bulunan firari Mersin'de yakalandı

POLİSİN TİTİZ TAKİBİ FİRARİNİN PLANINI BOZDU

Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan firari, Mersin polisi tarafından yakalandı. Firari hükümlünün tanınmamak için estetik operasyon geçirdiği ve başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı ortaya çıktı.