Mersin'de suç makinesi firari polisten kaçamadı: Estetik operasyon bile onu kurtaramadı
Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B., tanınmamak için yüzünden estetik operasyon geçirmesine rağmen Mersin polisinin titiz takibinden kaçamadı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç dünyasının korkulu rüyası haline gelen aranan şahıslara yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından rekor düzeyde dosyası bulunan ve uzun süredir firari olan R.B.'nin yakalanması için özel bir çalışma başlatıldı.101 dosyası bulunan firari Mersin'de yakalandı
POLİSİN TİTİZ TAKİBİ FİRARİNİN PLANINI BOZDU
Hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan firari, Mersin polisi tarafından yakalandı. Firari hükümlünün tanınmamak için estetik operasyon geçirdiği ve başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı ortaya çıktı.
TANINMAMAK İÇİN ESTETİK YAPTIRMIŞ
Şüphelinin yakalanmamak için kayıtlı adreslerini kullanmadığını ve sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığını belirleyen ekipler, R.B.'nin tanınmamak amacıyla yüzünden estetik operasyon geçirdiğini de tespit etti. Şüphelinin izini süren ekipler, yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M.'yi de incelemeye aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda A.M.'nin kayıt dışı olarak ikamet ettiği adres belirlendi. Adres çevresinde tedbir alan ekipler, düzenledikleri operasyonla R.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Öte yandan, şahsı sakladığı değerlendirilen A.M. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi kapsamında suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı.