Bölgesel gelişmelerin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yoğun bir şekilde ele alındığı süreçte Ankara, kritik bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile masaya oturdu.

Hakan Fidan ve Yaşar Güler Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. (Foto: Reuters)

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI VE KATILIMCILAR

İki ülke arasında stratejik başlıkların ele alındığı toplantıda bakanlar düzeyinde tam kadro bir araya gelindi.

Türk Heyeti: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler.

Suriye Heyeti: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra.

Görüşmede bölgesel güvenlik, sınır hattındaki gelişmeler ve ikili iş birliği imkanlarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Zirve sonrası Hakan Fidan açıklamalarda bulundu.

Öne çıkan başlıklar:

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik hassasiyetimiz çok yüksek. Dışaradan gelecek terör gibi tehditler Suriye'nin gündemine girmemeli. Terör, Suriye'yi meşgul etmemeli. Savunma anlamında Türkiye, Suriye'ye destek vermekte. Başta DEAŞ olmak üzere bölgede terör örgütlerinin ortaya çıkaracağı problemler belli.

Aynı zamanda devrik rejimden kalan savaş kabileyetlerini geliştirmesi de önemli. Bölgesel sahiplenme anlayışımızın da diğer ülkeler tarafından benimsenmesinden de memnuniyet duyuyoruz. İsrail, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri devam etmekte. İsrail, komşularına zarar vererek kendilerine güvenlik sağlamayacağını anlamalı. İsrail'in, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarına son vermesi gerek. İsrail aynı zamanda Gazze'ye yardımı engellemektedir.

İsrail, Gazze halkına zulüm etmekte devam ediyor. Biz Türkiye olarak Gazze'ye desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Suriye ve Irak'ta terörün sona ermesi önemli.

Entegrasyon süreci, Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacak şekilde destekliyoruz. Bir ülkenin güvenliği komşularının istikrarsızlığı üzerine inşa edilemez. İsrail bunun işlemeyeceğini anladı. Türkiye, Suriye'nin komşularıyla barış içinde yaşamasını istiyor. Mekke Anlaşması konusunda bölgesel sahiplenme anlayışımızın benimsenmesi önemli. İsrail Gazze'ye gönderilen insani yardımların engellenmesi politikasından vazgeçmeli."