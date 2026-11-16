Türkiye, uluslararası teknoloji alanında üst üste 7. kez Konsey üyeliğine seçildi! Dışişlerinden güven vurgusu
Türkiye, uluslararası teknoloji alanındaki temsilini sürdürüyor. Doha'da gerçekleştirilen seçimlerde üst üste 7. kez Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konseyine seçilen Türkiye'nin küresel dijital gündeme yönelik uluslararası iş birliğine katkı sağlamaya devam edeceği açıklandı.
Türkiye, uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza attı. Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konseyi seçimlerinde Türkiye'nin üst üste 7. kez üyelik hakkı kazandığını açıkladı.
Bakanlık, bu sonucun Türkiye'ye bilim ve teknoloji alanında uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyidi olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE ÜST ÜSTE 7. KEZ KONSEY ÜYESİ
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin 16 Kasım 2026 tarihli ve 224 sayılı yazılı açıklama yayımladı.
Bakanlık, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri ile telekomünikasyon alanındaki uzman kuruluşunun Konseyindeki üyeliğini bir kez daha sürdürme hakkı kazandığını bildirdi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÜVEN VURGUSU
Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Birleşmiş Milletler'in bilgi ve iletişim teknolojileri ile telekomünikasyon alanındaki uzman kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) bugün (16 Kasım) Doha'da gerçekleştirilen Konsey seçimlerinde, Türkiye üst üste yedinci kez ITU Konsey üyeliğine hak kazanmıştır. Söz konusu gelişme, bilim ve teknoloji alanında ülkemize uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyididir. Türkiye, küresel dijital gündemin şekillendirilmesine yönelik uluslararası iş birliğine katkı sağlamaya devam edecektir."