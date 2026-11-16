Türkiye, uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza attı. Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konseyi seçimlerinde Türkiye'nin üst üste 7. kez üyelik hakkı kazandığını açıkladı.

Bakanlık, bu sonucun Türkiye'ye bilim ve teknoloji alanında uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyidi olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE ÜST ÜSTE 7. KEZ KONSEY ÜYESİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin 16 Kasım 2026 tarihli ve 224 sayılı yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri ile telekomünikasyon alanındaki uzman kuruluşunun Konseyindeki üyeliğini bir kez daha sürdürme hakkı kazandığını bildirdi.