Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından tehditler savuran şüpheliye tutuklama! Üç ayrı suçtan cezaevine gönderildi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından sosyal medyada yapılan tehdit paylaşımları cezasız kalmadı. Tehdit içerikli mesajlarıyla gündeme gelen Müslüm Ayberk Doğan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece üç ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Müslüm Ayberk Doğan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ
Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Müslüm Ayberk Doğan, bugün gözaltına alındı.
ÜÇ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Tehdit" ve "Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.