Yapılan incelemelerde, tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Müslüm Ayberk Doğan, bugün gözaltına alındı.

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti (Foto: AA)

ÜÇ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Tehdit" ve "Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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