Siber suç şebekelerine 12 ilde operasyon: 167 şüpheliden 32'si tutuklandı... 802 internet adresinin erişimine kilit
Son 5 günde 12 ilde polis ekiplerince gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında yakalanan 167 şüpheliden 32’si tutuklanırken 31’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yüksek kazanç ve araç satışı vaadiyle vatandaşları dolandıran, çocuk müstehcenliği barındıran ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan şüphelilerin adreslerinde silah ve dijital materyaller ele geçirildi. Sanal devriyelerde terör ve asayiş suçları kapsamında belirlenen 802 internet adresi erişime kapatıldı.
İnternet üzerinden yüksek kazanç vaadiyle kurulan tuzaklar, yasa dışı bahis ağları ve mobil hesaplara uzanan siber eller, güvenlik güçlerinin 5 gün süren eş zamanlı takibiyle tek tek deşifre edildi.
12 İLDE SİBER KISKAÇ
İçişleri Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 5 günde 12 il merkezli operasyonlar düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda 167 şüpheli yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.
OLTALAMA SİTELERİNDE DİJİTAL TUZAK
Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlarda şüphelilerin yöntemleri de belirlendi.
Şüphelilerin sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yüksek kazanç, yatırım ücreti ve araç satışı temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
Ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ortaya çıkarıldı.
Operasyonlar neticesinde muhtelif miktarda silah, fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
802 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ
Yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyelerde ise asayiş ve siber suçlar kapsamında 1247, terör örgütlerine yönelik 713 hesap ve kişi belirlendi.
Sanal medya ve internet üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 4 bin 571 hesap ve kişi hakkında işlem yapıldı.
Bu kapsamda 802 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.
'TAVİZSİZCE DEVAM'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.