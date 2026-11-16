OLTALAMA SİTELERİNDE DİJİTAL TUZAK Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlarda şüphelilerin yöntemleri de belirlendi. Şüphelilerin sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yüksek kazanç, yatırım ücreti ve araç satışı temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ortaya çıkarıldı. Operasyonlar neticesinde muhtelif miktarda silah, fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapay zeka destekli sanal devriyelerde asayiş, siber suç ve terör kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 4 bin 571 hesap hakkında işlem uygulandı.

802 İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ Yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyelerde ise asayiş ve siber suçlar kapsamında 1247, terör örgütlerine yönelik 713 hesap ve kişi belirlendi. Sanal medya ve internet üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 4 bin 571 hesap ve kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda 802 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı. EGM, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda şebekeler hedef alındı.