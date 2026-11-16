COP31 rekora koşuyor! Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirve Dubai'nin katılımcı sayısına yaklaştı
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, katılımcı sayısıyla rekora yaklaşıyor. Zirvenin ilk 7 gününde Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırırken, Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti. Türkiye, 2023 yılında Dubai'de kaydedilen 112 bin 724 kişilik katılım rekoruna yaklaşırken, zirve kapsamında 1500'ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor. Mavi Bölge'de küresel iklim politikaları müzakere edilirken, Yeşil Bölge'de Türkiye'nin Sıfır Atık başta olmak üzere marka projeleri dünyaya tanıtılıyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), ilk haftasında yoğun katılıma sahne oldu. Zirvenin 7'nci günü itibarıyla Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı 102 bin 610'a, Yeşil Bölge'yi ziyaret edenlerin sayısı ise 212 bine ulaştı. Türkiye, 2023 yılında Dubai'de gerçekleştirilen ve 112 bin 724 katılımcıyla bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşan iklim zirvesinin rekoruna yaklaşırken, organizasyonun kalan günlerinde yeni bir rekora imza atılması bekleniyor.
COP31'de küresel iklim müzakereleri sürerken, Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki projeleri uluslararası katılımcılarla buluşturuluyor.
COP31'DE İLK HAFTANIN KATILIM RAKAMLARI AÇIKLANDI
Devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar ve uluslararası kuruluşların katılımıyla müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırdı.
Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşların etkinliklerine ev sahipliği yapan Yeşil Bölge ise ilk haftada 212 bin ziyaretçiyi ağırladı.
DUBAİ'NİN REKORUNU GEÇMEYE AZ KALDI
COP31'de gözler, 2023 yılında Dubai'de düzenlenen iklim zirvesinin katılım rekoruna çevrildi.
Dubai'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 112 bin 724 katılımcıyla bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşılmıştı. Antalya'daki COP31'de ise ilk 7 günde Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı 102 bin 610'a yükseldi.
Böylece Türkiye, Dubai'deki rekorla arasındaki farkı 10 bin 114 kişiye indirdi. Organizasyonun devam eden günleri de dikkate alındığında hem Mavi Bölge kayıtlarında hem de Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında yeni rekorlar bekleniyor.
MAVİ BÖLGE'DEKİ MÜZAKERELER YEŞİL BÖLGE'DE PROJELERE DÖNÜŞÜYOR
COP31 kapsamında Yeşil Bölge programı, Mavi Bölge'deki müzakerelerle bağlantılı şekilde hazırlandı.
"Aynalama" yöntemiyle oluşturulan program kapsamında Mavi Bölge'de ele alınan konular, aynı gün Yeşil Bölge'de uygulama örnekleri ve Türkiye'nin hayata geçirdiği simge projeler üzerinden daha geniş kitlelere aktarılıyor.
Bu modelle iklim diplomasisiyle somut iklim eylemleri arasında bütüncül bir yapı oluşturuluyor.
Türkiye'nin Sıfır Atık başta olmak üzere çevre, enerji, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında yürüttüğü projeler, Yeşil Bölge'de uluslararası ziyaretçilere tanıtılıyor.
BARIŞ YOLU DÜNYAYI BULUŞTURUYOR
Küresel iklim politikalarının şekillendirildiği Mavi Bölge'de devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar, akredite gözlemciler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya geliyor.
Mavi Bölge içerisinde farklı mekânları birbirine bağlayan Barış Yolu, gölet boyunca uzanan güzergâhıyla dikkat çekiyor.
Ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme alanlarını aynı hat üzerinde birleştiren Barış Yolu, katılımcıların yoğun müzakere programları arasında günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına imkân tanıyor.
Güzergâh üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları da katılımcılara hizmet veriyor.
Barış Yolu, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen ziyaretçileri 'aynı gök kubbe altında buluşma' anlayışıyla Kubbe Restoran'a ulaştırıyor.
YEŞİL BÖLGE'DE KAPSAYICI İKLİM EYLEMİ EKOSİSTEMİ
COP31'in Yeşil Bölgesi, kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşların bir araya geldiği kapsamlı bir iklim eylemi alanı olarak tasarlandı.
Programda özel sektörün yanı sıra "ortaklıklar" kategorisindeki sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlara da geniş yer verildi.
Böylece Yeşil Bölge, yalnızca projelerin sergilendiği bir fuar alanı olmanın ötesine geçerek iklim değişikliğiyle mücadelede farklı paydaşların görüş alışverişinde bulunduğu bir buluşma noktası haline geldi.
6 TEMATİK MERKEZ, 9 SAHNE VE 1500'ÜN ÜZERİNDE PANEL
COP31 kapsamında Yeşil Bölge genelinde 1500'ün üzerinde panel gerçekleştiriliyor.
Bu etkinliklerin 400'den fazlası 6 tematik merkezde düzenleniyor.
Tematik merkezlerde Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ile Sıfır Atık başlıkları ele alınıyor.
Toplam 9 sahnede düzenlenen paneller her gün saat 10.00'da başlayarak 17.30'a kadar devam ediyor.
Alanda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliğinin Antalya Pavilyonu ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversiteleri bir araya getirdiği pavilyon bulunuyor.
Kurumların kendi pavilyonlarında da çok sayıda panel ve etkinlik gerçekleştiriliyor
PANELLER YOUTUBE'DAN CANLI YAYINLANIYOR
COP31'de gerçekleştirilen etkinlikler dijital platformlar üzerinden de takip edilebiliyor.
Yeşil Bölge'deki tematik merkezlerde düzenlenen paneller, COP31'in resmi YouTube kanalından canlı yayımlanıyor.
Böylece Antalya'daki organizasyona katılamayan izleyiciler de iklim değişikliği, temiz enerji, teknoloji, finansman ve sürdürülebilir şehirler gibi konuların ele alındığı oturumları takip edebiliyor.
COP31 İÇİN ÖZEL PROGRAMLAMA REHBERİ HAZIRLANDI
Yeşil Bölge'deki etkinliklerin COP31'in genel gündemiyle uyumlu olması amacıyla "Yeşil Bölge Bütüncül Programlama Rehberi" hazırlandı.
Rehber, organizasyonda program düzenleyecek bütün kurumlarla paylaşıldı.
Kurumlarla birebir çevrim içi toplantılar gerçekleştirilerek COP31'in öncelikleri ve programlama yaklaşımı aktarıldı. Tematik merkezlerde panel düzenleyen kurumların içerikleri ise küresel öncelikler, Türkiye'nin öncelikleri ve COP31 Eylem Gündemi olmak üzere üç temel eksende değerlendirildi.
Bu yöntemle tüm panel içeriklerinin zirvenin gündem ve eylem başlıklarıyla uyumlu şekilde hazırlanması sağlandı.
GÜNLÜK ANALİZLER COP31 ETKİ ATLASI'NDA TOPLANIYOR
COP31'in tematik merkezlerinde düzenlenen paneller, yalnızca canlı yayınlarla izleyicilere ulaştırılmıyor, aynı zamanda günlük olarak analiz ediliyor.
Her sahnede görev yapan raportörlerin notları ve yayın kayıtlarından yararlanılarak günlük değerlendirmeler hazırlanıyor. Örneğin Enerji Günü'nde enerji dönüşümünün dirençli şehirlerle ilişkisi ve farklı panellerde birlikte ele alınan konular inceleniyor.
Her günün sonunda elde edilen bilgiler ısı haritaları, infografikler ve editoryal raporlar aracılığıyla kayıt altına alınıyor.
Hazırlanan çalışmalar "COP31 Etki Atlası" adı altında bir araya getiriliyor. Bu analizlerin Türkiye ve diğer ülkelerin politika oluşturma süreçlerine ve kurumların iklim stratejilerine katkı sağlaması hedefleniyor.
COP ART TALKS İKLİM GÜNDEMİNİ SANATLA BULUŞTURUYOR
COP31'in kültür ve sanat programı COP Art kapsamında oluşturulan COP Art Talks sahnesi de ziyaretçileri ağırlıyor.
Sahnede iklim değişikliği ile kültür ve sanat arasındaki ilişkiyi ele alan söyleşiler ve paneller düzenleniyor. İlk hafta uluslararası ve Türk sanatçılar, ekoloji ve iklim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile müze temsilcileri bir araya geldi.
Yaratıcı endüstrilerin iklim eylemindeki rolü de hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde değerlendirildi. Kültür ve sanatın geniş kitlelere ulaşma gücünden yararlanılarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası farkındalığın artırılması amaçlanıyor.
COP31'DE HEDEF YENİ KATILIM REKORU
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31, 20 Kasım'a kadar Antalya'da devam edecek. Zirvenin ilk haftasında Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırırken, Yeşil Bölge 212 bin ziyaretçiye ulaştı. Dubai'nin 112 bin 724 kişilik katılım rekoruna yaklaşan Antalya'daki organizasyonun, kalan günlerde yeni bir rekor kırması bekleniyor.
Zirvede küresel iklim müzakereleri sürerken, Türkiye'nin Sıfır Atık başta olmak üzere çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki projeleri de dünya kamuoyuna tanıtılmaya devam ediyor.