Zirvede 6 tematik merkezde iklim gündemi ele alınıyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

COP31 İÇİN ÖZEL PROGRAMLAMA REHBERİ HAZIRLANDI

Yeşil Bölge'deki etkinliklerin COP31'in genel gündemiyle uyumlu olması amacıyla "Yeşil Bölge Bütüncül Programlama Rehberi" hazırlandı.

Rehber, organizasyonda program düzenleyecek bütün kurumlarla paylaşıldı.

Kurumlarla birebir çevrim içi toplantılar gerçekleştirilerek COP31'in öncelikleri ve programlama yaklaşımı aktarıldı. Tematik merkezlerde panel düzenleyen kurumların içerikleri ise küresel öncelikler, Türkiye'nin öncelikleri ve COP31 Eylem Gündemi olmak üzere üç temel eksende değerlendirildi.

Bu yöntemle tüm panel içeriklerinin zirvenin gündem ve eylem başlıklarıyla uyumlu şekilde hazırlanması sağlandı.

