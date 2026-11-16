Cemil Tugay İzmirlilere verdiği sözü tutmak için harekete geçti! Su faturalarına yüzde 69'a varan indirim geliyor
AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmirlilere verdiği ucuz su sözünü hayata geçirmek için harekete geçti. İZSU'nun 2027 yılı taslak bütçesinde içme suyu tarifelerinde yüzde 69'a varan indirim öngörüldü. Yeni düzenlemeye göre konutlarda 0-10 metreküp tüketimde suyun birim fiyatı 60 liradan 22 liraya, konut dışı aboneliklerde ise 143 lira 66 kuruştan 44 liraya düşecek. İndirimli tarife, İZSU Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde verdiği uygun fiyatlı içme suyu vaadi için yeni bir adım atıldı.
AK Parti'ye 7 Ekim 2026'da katılan Tugay'ın yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, 2027 Mali Yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi kapsamında su tarifelerinde kapsamlı bir indirim hazırladı. Konutlarda düşük tüketim grubunda yüzde 63, konut dışı aboneliklerde ise yüzde 69'a varan indirim öngören düzenlemenin kasım ayında İZSU Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.
İZMİRLİLERE YENİ YILDA SU İNDİRİMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 2027 yılına ilişkin hazırladığı taslak bütçede içme suyu tarifelerini yeniden düzenledi.
Başkan Cemil Tugay'ın seçim döneminde dile getirdiği uygun fiyatlı su hedefi doğrultusunda hazırlanan tarifede, özellikle düşük tüketim gruplarında önemli indirimler öngörüldü.
KONUTLARDA SUYUN METREKÜP FİYATI 60 LİRADAN 22 LİRAYA DÜŞÜYOR
Konut abonelerinde en yüksek oranlı indirim, 0-10 metreküp aralığındaki tüketimlerde yapılacak.
Mevcut tarifede metreküp başına 60 lira olan fiyatın yüzde 63'lük indirimle 22 liraya düşürülmesi planlanıyor.
11-20 metreküp aralığında tüketim yapan aboneler için birim fiyat 100 liradan 70 liraya indirilecek.
21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde ise 145 liralık birim fiyatın 140 liraya çekilmesi öngörülüyor.
EN BÜYÜK İNDİRİM KONUT DIŞI ABONELERE
Yeni tarife düzenlemesinde en yüksek indirim oranı, konut dışı aboneliklerin 0-10 metreküp tüketim grubunda öngörüldü.
Bu grupta metreküp başına 143 lira 66 kuruş olan su fiyatının yaklaşık yüzde 69'luk indirimle 44 liraya düşürülmesi planlanıyor.
11-20 metreküp tüketim aralığında ise 199 lira 65 kuruş olan birim fiyat yüzde 29,88'lik indirimle 140 liraya çekilecek.
21-40 metreküp tüketimlerde de fiyat 290 liradan 280 liraya düşürülecek.
İNDİRİMİN AİLE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR
İZSU'nun hazırladığı yeni tarife, özellikle düşük miktarda su tüketen hanelerin faturalarında önemli bir düşüş öngörüyor.
Konutlarda 0-10 metreküp tüketim grubunda birim fiyatın 38 lira azalması planlanırken, 11-20 metreküp aralığında da 30 liralık indirim yapılacak.
Düzenlemenin kabul edilmesi halinde İzmirliler, yeni yıldan itibaren içme suyunu daha düşük birim fiyatlarla kullanabilecek.
CEMİL TUGAY İNDİRİMİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce yaptığı açıklamada su tarifelerinde indirim için çalışma başlatıldığını duyurmuştu.
Tugay, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu an su fiyatlarını indirmek üzere çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki mecliste geçireceğiz ve daha uygun fiyata su kullanacağız."
İZSU'nun 2027 yılı taslak bütçesinde yer alan yeni tarifelerle, Tugay'ın duyurduğu indirim çalışmasının ayrıntıları da ortaya çıkmış oldu.
GÖZLER İZSU GENEL KURULUNDA
Hazırlanan indirimli tarifenin yürürlüğe girebilmesi için İZSU Genel Kurulunda kabul edilmesi gerekiyor.
İZSU Genel Müdürlüğünün 2027 Mali Yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi, kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanacak. Taslak bütçenin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda yeni içme suyu tarifesi de onaylanmış olacak.
İNDİRİMLİ SU TARİFESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İzmir'de yeni su tarifesinin başlangıç tarihi 1 Ocak 2027 olarak planlandı. İZSU Genel Kurulunun düzenlemeyi onaylaması halinde konut ve konut dışı aboneliklerde yeni birim fiyatlar bu tarihten itibaren geçerli olacak.
Böylece İzmir'de konutların ilk tüketim kademesinde yüzde 63, konut dışı abonelerin ilk tüketim kademesinde ise yaklaşık yüzde 69 oranında su indirimi uygulanabilecek.
Haber: Ertan Güncaner