Cemil Tugay'ın seçim döneminde verdiği uygun fiyatlı su vaadi kapsamında hazırlanan indirimli tarifenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi hedefleniyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

CEMİL TUGAY İNDİRİMİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce yaptığı açıklamada su tarifelerinde indirim için çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

Tugay, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu an su fiyatlarını indirmek üzere çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki mecliste geçireceğiz ve daha uygun fiyata su kullanacağız."

İZSU'nun 2027 yılı taslak bütçesinde yer alan yeni tarifelerle, Tugay'ın duyurduğu indirim çalışmasının ayrıntıları da ortaya çıkmış oldu.