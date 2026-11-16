UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Türk savunma sanayiinde 1,3 milyar avroluk imza! ASELSAN ve ROKETSAN'dan stratejik anlaşma

Türk savunma sanayiinin iki önemli kuruluşu ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,3 milyar avroluk sözleşme imzalandı. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsadığı bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türk savunma sanayiinde 1,3 milyar avroluk imza! ASELSAN ve ROKETSAN'dan stratejik anlaşma

Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir anlaşmaya imza atıldı. ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze sistemlerinde kullanılan veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 1,3 milyar avro tutarında sözleşmeler imzalandı.

FÜZE VERİ BAĞI VE ARAYICI BAŞLIK SİSTEMLERİ TEDARİK EDİLECEK

İki kuruluş arasında imzalanan sözleşmeler, füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsıyor.

Füze veri bağı sistemleri, füzenin ilgili platformlarla veri iletişimini sağlamak amacıyla kullanılırken, arayıcı başlık sistemleri hedefin tespit ve takibinde görev alıyor.

DEV SÖZLEŞME KAP'A BİLDİRİLDİ

Dev anlaşmanın ayrıntıları ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle duyuruldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk savunma sanayiinde 1,3 milyar avroluk imza! ASELSAN ve ROKETSAN'dan stratejik anlaşma-2 Türk savunma sanayiinde 1,3 milyar avroluk imza! ASELSAN ve ROKETSAN'dan stratejik anlaşma-3 Türk savunma sanayiinde 1,3 milyar avroluk imza! ASELSAN ve ROKETSAN'dan stratejik anlaşma-4
Terörsüz bölgede "Rojhilat" tümseği! PJAK uyarılara rağmen "lejyonerlik" peşinde... Bahçeli ne dedi, İran ne yaptı?
SONRAKİ HABER

İran PJAK'ı vurdu!
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler