Türk savunma sanayiinde 1,3 milyar avroluk imza! ASELSAN ve ROKETSAN'dan stratejik anlaşma
Türk savunma sanayiinin iki önemli kuruluşu ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,3 milyar avroluk sözleşme imzalandı. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsadığı bildirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir anlaşmaya imza atıldı. ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze sistemlerinde kullanılan veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 1,3 milyar avro tutarında sözleşmeler imzalandı.
FÜZE VERİ BAĞI VE ARAYICI BAŞLIK SİSTEMLERİ TEDARİK EDİLECEK
İki kuruluş arasında imzalanan sözleşmeler, füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsıyor.
Füze veri bağı sistemleri, füzenin ilgili platformlarla veri iletişimini sağlamak amacıyla kullanılırken, arayıcı başlık sistemleri hedefin tespit ve takibinde görev alıyor.
DEV SÖZLEŞME KAP'A BİLDİRİLDİ
Dev anlaşmanın ayrıntıları ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle duyuruldu.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel