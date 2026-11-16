Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir anlaşmaya imza atıldı. ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze sistemlerinde kullanılan veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 1,3 milyar avro tutarında sözleşmeler imzalandı.

FÜZE VERİ BAĞI VE ARAYICI BAŞLIK SİSTEMLERİ TEDARİK EDİLECEK

İki kuruluş arasında imzalanan sözleşmeler, füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsıyor.

Füze veri bağı sistemleri, füzenin ilgili platformlarla veri iletişimini sağlamak amacıyla kullanılırken, arayıcı başlık sistemleri hedefin tespit ve takibinde görev alıyor.

DEV SÖZLEŞME KAP'A BİLDİRİLDİ

Dev anlaşmanın ayrıntıları ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle duyuruldu.

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