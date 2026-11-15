COP31 için Antalya'da kritik zirve! 55 ülkeden üst düzey katılım: Parlamentolar iklim için buluşuyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 16 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Parlamenter Toplantısı'na 55 ülkeden üst düzey heyetler katılacak. Görüşmelerde iklim taahhütlerinin ulusal politikalara dönüştürülmesi, iklim finansmanı, sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılması başlıkları ele alınacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 16 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Parlamenter Toplantısı'na 55 ülkeden parlamento başkanları ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu üst düzey heyetler katılacak.
Toplantıda iklim taahhütlerinin ulusal politikalara dönüştürülmesi, iklim finansmanı, sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılması ele alınacak. Parlamentoların iklim politikalarının uygulanmasını denetlemesine yönelik ortak bir sonuç deklarasyonu da kabul edilecek.
HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?
Görüşmelerde; küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynakların verimli kullanılması, metan gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması konuları öne çıkacak. Deklarasyonda, ulusal iklim hedeflerinin bütçe kaynaklarıyla desteklenmesi öneriliyor.
ÜST DÜZEY KATILIM
Toplantı ile uluslararası iklim süreçlerinin üst düzey temsilcileri ile ulusal parlamentoların yasama ve denetim organları arasında doğrudan görüş alışverişi gerçekleştirilecek. Toplantının oturumlarında Almanya, Kenya, Fiji, Gana, Togo, Mısır ve Birleşik Krallık'tan parlamenterlerin yanı sıra bilim insanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri de deneyimlerini paylaşacak.