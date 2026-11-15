Toplantıda iklim taahhütlerinin ulusal politikalara dönüştürülmesi, iklim finansmanı, sıfır atık ve metan emisyonlarının azaltılması ele alınacak. Parlamentoların iklim politikalarının uygulanmasını denetlemesine yönelik ortak bir sonuç deklarasyonu da kabul edilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 16 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Parlamenter Toplantısı'na 55 ülkeden parlamento başkanları ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu üst düzey heyetler katılacak.

HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?

Görüşmelerde; küresel iklim taahhütlerinin ulusal eylemlere dönüştürülmesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynakların verimli kullanılması, metan gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması konuları öne çıkacak. Deklarasyonda, ulusal iklim hedeflerinin bütçe kaynaklarıyla desteklenmesi öneriliyor.

COP31 Parlamenter Toplantısı, Antalya'da uluslararası katılımla gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

ÜST DÜZEY KATILIM

Toplantı ile uluslararası iklim süreçlerinin üst düzey temsilcileri ile ulusal parlamentoların yasama ve denetim organları arasında doğrudan görüş alışverişi gerçekleştirilecek. Toplantının oturumlarında Almanya, Kenya, Fiji, Gana, Togo, Mısır ve Birleşik Krallık'tan parlamenterlerin yanı sıra bilim insanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri de deneyimlerini paylaşacak.