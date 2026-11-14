Londra Belediye Başkanı Sadık Khan İstanbul'a hayran kaldı... Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı: Ayrıcalıktı
İstanbul'u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı. Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile Kapalıçarşı'yı ziyaret eden Khan, İstanbul ile Londra arasındaki kültürel ve tarihi bağlara vurgu yaptı. Khan, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.
İstanbul'u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Sultanahmet Camii'nde cuma namazını kıldı. Yarımadayı gezerek iki şehir arasındaki bağlara vurgu yaptı.
Sadık Khan'ın tarihi yarımadadaki ilk durağı, Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi oldu.
Ziyarette Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.
Khan ve beraberindekiler, müzede Türk ve İslam sanatının farklı dönemlerinden eserleri inceledi. Müze ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii'ne geçen Khan, burada cuma namazını kıldı.
Program, namazın ardından Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı'na uzanan yürüyüşle devam etti.
Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul ziyareti vesilesiyle Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif'i takdim etti.
SULTANAHMET'TEN LONDRA'YA BİR MESAJ
Khan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camide geçirdiği vakti, "Dünyanın en önemli ibadet mekânlarından birinde bir tefekkür anı" sözleriyle anlattı. Khan, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.
Londra ile İstanbul'u birbirine bağlayan unsurlar arasında iki şehrin insanlarını, inancı ve derin kültürel bağları sayan Khan, farklı kökenlerden insanların kendilerini Londra'ya ait hissedebilmelerinden, şehre katkı sunabilmelerinden ve özgürce ibadet edebilmelerinden gurur duyduğunu belirtti.
BAKAN YARDIMCISI YILMAZ'DAN KHAN'A TEŞEKKÜR
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Sultanahmet Meydanı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Divanyolu ve Kapalıçarşı'yı Khan ile birlikte gezdiklerini aktardı. Yılmaz, "Sayın Sadık Khan'a İstanbul'a ve Türklere olan muhabbeti, nezaketi, samimi ve sıcak sohbeti için teşekkür ediyorum." dedi.
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