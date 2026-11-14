Khan ve beraberindekiler, müzede Türk ve İslam sanatının farklı dönemlerinden eserleri inceledi. Müze ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii'ne geçen Khan, burada cuma namazını kıldı.

Ziyarette Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

Sadık Khan'ın tarihi yarımadadaki ilk durağı, Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi oldu.

İstanbul'u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Sultanahmet Camii'nde cuma namazını kıldı. Yarımadayı gezerek iki şehir arasındaki bağlara vurgu yaptı.

Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti

SULTANAHMET'TEN LONDRA'YA BİR MESAJ

Khan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camide geçirdiği vakti, "Dünyanın en önemli ibadet mekânlarından birinde bir tefekkür anı" sözleriyle anlattı. Khan, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Londra ile İstanbul'u birbirine bağlayan unsurlar arasında iki şehrin insanlarını, inancı ve derin kültürel bağları sayan Khan, farklı kökenlerden insanların kendilerini Londra'ya ait hissedebilmelerinden, şehre katkı sunabilmelerinden ve özgürce ibadet edebilmelerinden gurur duyduğunu belirtti.

BAKAN YARDIMCISI YILMAZ'DAN KHAN'A TEŞEKKÜR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Sultanahmet Meydanı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Divanyolu ve Kapalıçarşı'yı Khan ile birlikte gezdiklerini aktardı. Yılmaz, "Sayın Sadık Khan'a İstanbul'a ve Türklere olan muhabbeti, nezaketi, samimi ve sıcak sohbeti için teşekkür ediyorum." dedi.

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Sadık Khan