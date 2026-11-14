Sıfır Atık Hareketi sınırları aştı! Dünya liderlerinin eşlerinden Emine Erdoğan'a övgüler: "Dünyaya ilham verdiniz"
Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Antalya'daki COP31 maratonunda yoğun bir “sıfır atık” diplomasisi yürüttü. Projeyi uluslararası boyuta taşıyan Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İttifakı Toplantısı'nda lider eşleriyle bir araya gelerek "Somut adım atmak için güçlü irade bizde" mesajı verdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 maratonu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri karşılamasıyla başlarken; BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, yürüttüğü kapsamlı diplomasi trafiğiyle çevre hareketini dünya markasına dönüştürdü. Karşılama sonrasında liderler ve eşleriyle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, 11 Kasım'da "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.
"ASIL MESELE BİLİNENLERİ HAYATA GEÇİRECEK İRADEYİ ORTAYA KOYMAK"
Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, asıl meselenin ne yapılacağını bilmemek değil, bilinenleri hayata geçirecek iradeyi ortaya koymak olduğunu vurguladı. Lider eşlerine "9 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlayışın somut bir örneğidir" diye seslenen Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan- Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na da katıldı.
Buradaki konuşmasında katı belediye atıklarının 2050'ye kadar 2 katına çıkarak yaklaşık 4 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirten Emine Erdoğan şu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:
"Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünü yalnızca bir çevre krizi olarak değerlendirirsek konuyu eksik ele almış oluruz. Bu, aslında bir zihniyet krizidir. Aynı anda bir kültür ve medeniyet krizidir."
SIFIR ATIK MÜZESİ AÇILIŞI VE ÖZEL AĞIRLAMA
Emine Erdoğan, COP31 maratonu kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini sıfır atık tasarımlı özel bir sofrada ağırladı. Yemeğe KKTC, Moritanya, Palau, Bangladeş, Burundi, Esvatini, Solomon Adaları, Bosna-Hersek, Maldivler, Libya, Malezya, Pakistan'dan gelen konuklar, bakan eşleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.
Öte yandan Emine Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle birlikte Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirerek müzedeki sıfır atık uygulamalarını inceledi. Program boyunca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerin yanı sıra BM Habitat, Uluslararası Göç Örgütü ve UNDP başkanlarıyla ikili temaslarda bulundu.
LİDER EŞLERİNDEN "VİZYONER LİDERLİK" VURGUSU
Dünyanın dört bir yanından Antalya'daki zirveye katılan lider eşleri ve uluslararası teşkilat temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'ne övgüler yağdırdı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva, "Emine hanımefendinin liderliğinizde başlayan sıfır atık girişimi, bugün uluslararası bir harekete dönüştü. Küresel sıfır atık ittifakının kurulmasını tam olarak destekliyoruz" ifadelerinde bulundu.
Bangladeş Başbakanı'nın eşi Zübeyde Rahman ise "Emine Erdoğan'ın sıfır atık gündemini daha da ileriye taşımadaki liderliği gerçekten dünyaya ilham verici" dedi.
BM Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach da "Sıfır atık girişiminin küresel bir harekete dönüşmesinden dolayı sizi tebrik ediyorum" dedi.
Öte yandan, Maldivler Cumhurbaşkanı'nın eşi Sajidha Mohamed, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'yi küresel atık hareketini ilerletmedeki vizyoner liderliği için takdirle selamlıyorum" ifadelerinde bulundu.
Mozambik Cumhurbaşkanı'nın eşi Gueta Selemane Chapo ise "Bu hareket bir kalkınma, sosyal adalet ve ahlaki sorumluluk gündemi. Uluslararası toplumu bu dava etrafında bir araya getiren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonunu tebrik ediyorum" dedi.