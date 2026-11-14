Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 maratonu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri karşılamasıyla başlarken; BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, yürüttüğü kapsamlı diplomasi trafiğiyle çevre hareketini dünya markasına dönüştürdü. Karşılama sonrasında liderler ve eşleriyle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, 11 Kasım'da "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Emine Erdoğan. (Foto: DHA)

"ASIL MESELE BİLİNENLERİ HAYATA GEÇİRECEK İRADEYİ ORTAYA KOYMAK"

Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, asıl meselenin ne yapılacağını bilmemek değil, bilinenleri hayata geçirecek iradeyi ortaya koymak olduğunu vurguladı. Lider eşlerine "9 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlayışın somut bir örneğidir" diye seslenen Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan- Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na da katıldı.

Buradaki konuşmasında katı belediye atıklarının 2050'ye kadar 2 katına çıkarak yaklaşık 4 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirten Emine Erdoğan şu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünü yalnızca bir çevre krizi olarak değerlendirirsek konuyu eksik ele almış oluruz. Bu, aslında bir zihniyet krizidir. Aynı anda bir kültür ve medeniyet krizidir."

SIFIR ATIK MÜZESİ AÇILIŞI VE ÖZEL AĞIRLAMA

Emine Erdoğan, COP31 maratonu kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini sıfır atık tasarımlı özel bir sofrada ağırladı. Yemeğe KKTC, Moritanya, Palau, Bangladeş, Burundi, Esvatini, Solomon Adaları, Bosna-Hersek, Maldivler, Libya, Malezya, Pakistan'dan gelen konuklar, bakan eşleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.

Öte yandan Emine Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle birlikte Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını gerçekleştirerek müzedeki sıfır atık uygulamalarını inceledi. Program boyunca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerin yanı sıra BM Habitat, Uluslararası Göç Örgütü ve UNDP başkanlarıyla ikili temaslarda bulundu.