KADEM'in " Kurgulanmış Güzellikler " temasıyla düzenlediği 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 21-22 Kasım'da 14 ülkeden 27 konuşmacıyı bir araya getirecek. Zirvede, günümüz güzellik algısının kadınların hayatına etkileri ve bir baskı aracına dönüşmesi ele alınacak.

GÜZELLİK KALIPLARI İSTANBUL'DA SORGULANACAK

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl "Kurgulanmış Güzellikler" temasına odaklanan zirvede, bir açılış paneli ve beş tematik panel olmak üzere toplam altı panel düzenlenecek.

KADEM Zirvesi İstanbul'da başlıyor!

Güzellik idealini kim belirliyor? Güzel görünme isteği ne zaman bir zorunluluğa dönüşüyor? Kadınların değeri neden görünüşleri üzerinden ölçülüyor? Zirve, bu sorulardan hareketle güzellik kalıplarının nasıl üretildiğini, yaygınlaştırıldığını ve kadınların hayatını nasıl şekillendirdiğini tartışmaya açacak.