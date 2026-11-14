İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İzmir ve Muğla'da 10 ve 12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 16'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde skunk esrar ve binlerce hap ele geçirildi (Fotoğraf: DHA)) 272 SUÇ KAYDI BULUNAN ELEBAŞI YAKALANDI Operasyonun en dikkat çeken ayrıntısı ise tutuklanan örgüt elebaşının suç geçmişi oldu. Şüphelinin 7 yıldır 13 ayrı suçtan arandığı ve toplam 272 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Menderes ilçesinde saklandığı adreste yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.