İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama! 272 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı da yakalandı
İzmir merkezli iki ilde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Örgüt elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin 7 yıldır 13 ayrı suçtan arandığı ve 272 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Operasyonda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu, 57 bin hap ve 2 kilo 120 gram pregabalin ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İzmir ve Muğla'da 10 ve 12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 16'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
272 SUÇ KAYDI BULUNAN ELEBAŞI YAKALANDI
Operasyonun en dikkat çeken ayrıntısı ise tutuklanan örgüt elebaşının suç geçmişi oldu. Şüphelinin 7 yıldır 13 ayrı suçtan arandığı ve toplam 272 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Menderes ilçesinde saklandığı adreste yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
1 TON 367 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Konak, Buca ve Menderes ilçeleri ile Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 367 kilogram sentetik uyuşturucu (skunk), 57 bin uyuşturucu hap ve reçetesiz satışı yasak olan 2 kilo 120 gram pregabalin ele geçirildi.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Operasyonun ilk aşamasında ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olarak 4 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü tutuklanmıştı. Ardından uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
10 ve 12 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle yargı sürecinde yeni aşamaya geçildi. Hakimlik, şüphelilerden 16'sının tutuklanmasına, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.