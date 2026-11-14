Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adli sürecin kapsamlı ve etkin şekilde sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, bugüne kadar 161 milyar TL ödeme yapıldığını, gönüllü iadelerin ise 33 milyar lirayı aştığını açıkladı. Ödemelerde bütçeden kaynak kullanılmadığını vurgulayan Yılmaz, soruşturmanın Borsa'yı etkilemediğini ifade etti.

FON SORUŞTURMASINDA ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adli sürecin kapsamlı, derinlikli ve etkin biçimde yürütüldüğünü belirtti.

Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına değinen Yılmaz, kurumlar içerisinde yanlış yapan kişilerin tespit edildiğini ifade ederek "Fon konusunda kapsamlı, derinlikli ve etkin bir adli süreç işliyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nu etkili bir şekilde çalıştırıyoruz. Kurumlar içinde yanlış yapanlar varsa tespiti yapılıyor." dedi.

"BÜTÇEDEN TEK BİR LİRA KULLANILMADI"

Soruşturmanın piyasalara etkisini de değerlendiren Yılmaz, Borsa'nın yürütülen süreçten etkilenmediğini vurguladı.

Ara ödemelerin finansmanına ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, kamu kaynaklarının kullanılmadığının altını çizerek "Fon soruşturmasında Borsa süreçten etkilenmedi. Bugüne kadar ara ödemelerde bütçeden tek bir lira kullanılmadı. Fon ödemelerinde kamu kaynağı kullanmadık." ifadelerini kullandı.

161 MİLYAR TL ÖDEME, 33 MİLYAR LİRAYI AŞAN GÖNÜLLÜ İADE

Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen ödemelere ilişkin güncel verileri de paylaşan Yılmaz, toplam ödeme tutarının 161 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Gönüllü iadelerdeki son durumu da açıklayan Yılmaz, "Fon soruşturmasında bugüne kadar toplam 161 milyar TL ödeme yaptık. Gönüllü iadeler 33 milyar lirayı aştı." dedi.

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