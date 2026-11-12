İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ve 57 bin ecstasy hap ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 tonun üzerinde skunk esrar ve binlerce hap ele geçirildi. Adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde dört ayrı ara yakalama yapıldı.
1 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU BİNLERCE HAP
Bu çalışmalarda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve net 1.728 gram ecza toz maddesi ele geçirildi.
TOPLAM 14 GÖZALTI
Operasyonla bağlantılı 3 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 şarjör, 17 fişek ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.