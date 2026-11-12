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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ve 57 bin ecstasy hap ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 tonun üzerinde skunk esrar ve binlerce hap ele geçirildi. Adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ve 57 bin ecstasy hap ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde dört ayrı ara yakalama yapıldı.

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde skunk esrar ve binlerce hap ele geçirildi (Foto: İHA)İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde skunk esrar ve binlerce hap ele geçirildi (Foto: İHA)

1 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU BİNLERCE HAP
Bu çalışmalarda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve net 1.728 gram ecza toz maddesi ele geçirildi.

Video Oynatma İkonu İzmir'de 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

TOPLAM 14 GÖZALTI
Operasyonla bağlantılı 3 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda toplam 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu (Foto: İHA)Baskınlarda toplam 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu (Foto: İHA)

Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ve 57 bin ecstasy hap ele geçirildi-4

Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 şarjör, 17 fişek ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ve 57 bin ecstasy hap ele geçirildi-6 İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ve 57 bin ecstasy hap ele geçirildi-7 İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ve 57 bin ecstasy hap ele geçirildi-8

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