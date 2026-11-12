TOPLAM 14 GÖZALTI

Operasyonla bağlantılı 3 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.