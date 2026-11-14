COP31’de Gazze’nin acısı dünyaya taşındı! Bakan Kurum’dan Saly paylaşımı: “196 ülkeye hatırlatıyoruz”
Antalya’da düzenlenen COP31’in çocuklar ve gençlik teması kapsamında, Gazze’de hayatını kaybeden 5 yaşındaki Saly’nin hikayesi dünya gündemine taşındı. Bakan Murat Kurum, Saly’nin kefene sarılı fotoğrafını paylaşarak 196 ülkeye Gazze’de yaşanan dramı hatırlattı. COP31 Yeşil Bölge’de açılan “Dönüş Umudu: El-Avde” sergisinde ise İsrail saldırılarının ardından Gazze’de yaşanan yıkım, bölgeden getirilen eşyalar, fotoğraflar ve yaralı bir zeytin ağacıyla anlatılıyor.
Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Gazze'de yaşanan insanlık dramını da dünyaya anlatıyor. COP31'in çocuklar ve gençlik teması gününde, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gazzeli Saly'nin hikayesini paylaştı.
Bakan Kurum, mesajında, "Anaokuluna gitmeden önce hep halasından fotoğraflarını çekmesini istiyordu... Fotoğraf çektirmeyi çok seven 5 yaşındaki Saly'nin kefene sarılı fotoğrafı, 2024'te Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık görüldü. Biz de COP31'de 'Çocuk' temasını işlediğimiz bu günde 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramını hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
GAZZE'NİN YIKIMI COP31'DE SERGİLENİYOR
COP31 Yeşil Bölge'de, Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlanan "Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikâyesi" deneyim sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Gazze'nin saldırılar öncesindeki yaşamını ve İsrail saldırıları sonrasında ortaya çıkan yıkımı anlatan sergi, bölgeden getirilen eşyalar, fotoğraflar ve yaralı bir zeytin ağacıyla ziyaretçilere sunuluyor.
196 taraf ülke ve Avrupa Birliği'nin katıldığı konferansta Gazze'de yaşananlar uluslararası kamuoyuna aktarılıyor. Sergi, 20 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
YARALI ZEYTİN AĞACI DİRENİŞİN SİMGESİ OLDU
Gazze Çadırı'nın merkezinde yer alan yaralı ancak ayakta duran zeytin ağacı, Filistin halkının toprağına ve köklerine bağlılığını simgeliyor.
Sergi Müdürü Ramazan Çakırcı, ağacın taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:
"Sergimizin merkezinde zeytin ağacı var. Zeytin ağacı, Filistin halkının kendi köküne, topraklarına bağlı kalışının hikayesini anlatıyor. Gazze'de üç yıldır ciddi bir katliam, soykırım yaşandı. Biz bu soykırıma rağmen umudunu hiç yitirmeyen, köklerine bağlı, köklerine dönmek isteyen bir halkın hikayesini anlatıyoruz."
EVLERİNİN ANAHTARLARI FİLİSTİN HARİTASINDA
Sergide zeytin ağacının yakınında, Gazze'deki evleri simgeleyen anahtarlardan oluşturulan Filistin haritası bulunuyor. Yerlerinden edilen ailelerin nesiller boyunca koruduğu geri dönüş umudunu temsil eden haritanın yanı sıra Filistin'den getirilen eşyalar da sergileniyor.
Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği 63 fotoğraf, Filistinli ressam ve grafik sanatçılarının eserleri ile kentin saldırılar öncesini ve sonrasını gösteren hareketli görseller de ziyaretçilere sunuluyor.
GAZZELİ ÇOCUKLARA MEKTUP GÖNDERİLECEK
Serginin çıkışında bulunan dijital ekran aracılığıyla ziyaretçiler Gazzeli çocuklara, sivillere ve masumlara mesaj gönderebiliyor.
Sergi Koordinatörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gazi Doğan, uygulamaya ilişkin, "Ekranda öğrencilerimiz, ziyaretçilerimiz Gazzeli çocuklara, sivillere, masumlara mektup gönderme şansı buluyor. Sergiyi gezdikten sonra hissettiklerini ekrana yansıtıyorlar" dedi.
Doğan, ziyaretçiler tarafından gönderilen mesajların derlenerek Gazze'ye ulaştırılacağını belirtti.
DÜNYA BASIN FOTOĞRAFI ÖDÜLÜ ALAN SALY'NİN HİKAYESİ
Sergide, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Saly'nin kefene sarılı bedenine morgda sarılan halası Inas Abu Maamar'ın acısını yansıtan fotoğrafın çizimi de yer alıyor.
Küçük Saly'nin fotoğrafını Filistinli foto muhabiri Mohammed Salem çekmişti. Anaokuluna gitmeden önce halasından sık sık fotoğraflarını çekmesini isteyen Saly'nin ölümünün ardından çekilen kare, 2024'te Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık görüldü.
"BİR ÇOCUĞUN KAYBOLAN TERLİĞİNİ GÖRMEK İÇLER ACISI"
Sergiyi ziyaret eden öğretmen Çiğdem Çalış, gördüklerinden etkilendiğini belirterek, "İçeride acı ama gerçek bir tablo gördük. Orada bir çocuğun kaybolan oyuncağını ya da bir terliği görmek içler acısı" ifadelerini kullandı.
Çalış, yaşanan acılara rağmen umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Lise öğrencisi Mina Coşkun da sergiden etkilendiğini belirterek, "Burada Gazze'de yaşananları en saf şekilde gördük. Bütün olanları bize çok içten bir şekilde yansıttılar" dedi.
SAVAŞIN ÇEVREYE VERDİĞİ ZARAR DA ANLATILIYOR
Sergide yalnızca insani kayıplar ve şehirdeki yıkım değil, savaşın çevresel sonuçları da ele alınıyor. Tahrip edilen zeytinlikler, kirlenen su kaynakları ve saldırıların yol açtığı karbon salımı, veriler eşliğinde ziyaretçilere aktarılıyor.