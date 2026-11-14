"Sergimizin merkezinde zeytin ağacı var. Zeytin ağacı, Filistin halkının kendi köküne, topraklarına bağlı kalışının hikayesini anlatıyor. Gazze'de üç yıldır ciddi bir katliam, soykırım yaşandı. Biz bu soykırıma rağmen umudunu hiç yitirmeyen, köklerine bağlı, köklerine dönmek isteyen bir halkın hikayesini anlatıyoruz."

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği 63 fotoğraf, Filistinli ressam ve grafik sanatçılarının eserleri ile kentin saldırılar öncesini ve sonrasını gösteren hareketli görseller de ziyaretçilere sunuluyor.

"BİR ÇOCUĞUN KAYBOLAN TERLİĞİNİ GÖRMEK İÇLER ACISI"

Sergiyi ziyaret eden öğretmen Çiğdem Çalış, gördüklerinden etkilendiğini belirterek, "İçeride acı ama gerçek bir tablo gördük. Orada bir çocuğun kaybolan oyuncağını ya da bir terliği görmek içler acısı" ifadelerini kullandı.

Çalış, yaşanan acılara rağmen umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Lise öğrencisi Mina Coşkun da sergiden etkilendiğini belirterek, "Burada Gazze'de yaşananları en saf şekilde gördük. Bütün olanları bize çok içten bir şekilde yansıttılar" dedi.