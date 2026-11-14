"MİLLİ DAVAMIZIN VAZGEÇİLMEZ HEDEFİDİR"

KKTC'nin egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasının önemine işaret eden Bahçeli, devletin yaşatılmasının milli davanın temel hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Bahçeli, Kıbrıs'ta çözümün temelinin iki ayrı halk ve iki ayrı egemen devletin varlığının kabulünden geçtiğini belirterek şöyle dedi:

"Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek; Kıbrıs'ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir."

Bahçeli, mesajını "Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." sözleriyle tamamladı.

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