Bahçeli’den KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı: "Egemenliğin güçlendirilmesi milli hedefimizdir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı egemen devletin varlığının adil ve kalıcı çözümün temelini oluşturacağını vurgulayan Bahçeli, “Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, Kıbrıs'ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığının adil ve kalıcı çözümün temelini oluşturacağını vurguladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda KKTC'nin 15 Kasım 1983'te ilan edilmesinin Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme iradesinin göstergesi olduğunu ifade etti.
Bahçeli, kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıs Türk halkının varoluş, hürriyet, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin tarihi nişanesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyorum. 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderine sahip çıkma iradesini, hür yaşama azmini ve egemenlik hakkını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır."
DENKTAŞ VE KÜÇÜK'Ü ANDI
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine öncülük eden isimleri de unutmayan Bahçeli, Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmet ve minnetle andı. Aziz şehitleri ve Kıbrıs davası uğruna mücadele eden kahramanları da yad eden Bahçeli, KKTC'nin Türk milletinin tarihi sorumluluğunun önemli bir eseri olduğunu vurguladı.
"MİLLİ DAVAMIZIN VAZGEÇİLMEZ HEDEFİDİR"
KKTC'nin egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasının önemine işaret eden Bahçeli, devletin yaşatılmasının milli davanın temel hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.
Bahçeli, Kıbrıs'ta çözümün temelinin iki ayrı halk ve iki ayrı egemen devletin varlığının kabulünden geçtiğini belirterek şöyle dedi:
"Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek; Kıbrıs'ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir."
Bahçeli, mesajını "Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." sözleriyle tamamladı.