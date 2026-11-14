İstanbul'da iki İETT otobüsünün karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. Çarpışmanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin incelemeler başladı.

Sultangazi'de İETT otobüsleri çarpıştı

HAFTA SONU YOĞUNLUĞUNUN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

A Haber canlı yayınında kazaya ilişkin ilk bilgileri paylaşan İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, hafta sonu olması nedeniyle bölgede hafta içindeki iş çıkış saatlerine kıyasla daha az trafik yoğunluğu bulunduğuna dikkat çekti.

İlk görüntülerde iki İETT otobüsünün çarpıştığının görüldüğünü belirten Almaçayır, araçlarda yolcu bulunup bulunmadığının henüz kesinleşmediğini aktardı.

Otobüslerin seyir hâlinde ve yolcu taşıyor olabileceğini ifade eden Almaçayır, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KAZADA SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİ VAR MI?

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hava koşullarının çarpışmada etkili olup olmadığı da gündeme geldi.

Meteoroloji tarafından akşam saatleri için sağanak yağış uyarısı yapıldığını hatırlatan Almaçayır, kazanın kaygan yol, sürücü hatası veya teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini ancak bu ihtimallerin henüz doğrulanmadığını belirtti.

Görüntülerde otobüslerden birinin diğerine yan taraftan çarptığının anlaşıldığını aktaran Almaçayır, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerle belirleneceğini vurguladı.

OTOBÜSLERDEN BİRİNİN KAPORTASI İÇERİ GÖÇTÜ

Kazanın ardından ortaya çıkan görüntülerde, çarpışmaya karışan otobüslerden birinin hareket ederek bulunduğu noktadan geriye çekildiği görüldü.

Aracın geri çekilmesiyle diğer otobüsün kaporta bölümündeki hasarın boyutu da ortaya çıktı. Çarpmanın gerçekleştiği noktada kaportanın belirgin şekilde içeri göçtüğü dikkat çekti.

YARALI OLUP OLMADIĞI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Otobüslerdeki hasarın ilk bakışta çok ağır görünmediğini ifade eden Almaçayır, çarpışma sırasında araçlarda yolcu bulunması hâlinde savrulmaya bağlı yaralanmalar yaşanmış olabileceğine dikkat çekti.

Kazaya ilişkin can kaybı veya yaralanma bilgisi henüz kesinleşmezken, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kazanın nedeninin ve olası yaralanmaların resmi açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

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