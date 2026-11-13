Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım atıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım attık. Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'de kullanılan nitelikli elektronik imzaların ve mühürlerin Avrupa Birliği ülkelerinde de tanınmasının önü açılacak" dedi. TÜRKİYE İLE AB ARASINDA E-İMZALARIN KARŞILIKLI TANINMASINA YÖNELİK SÜREÇ BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik başlatılan iş birliği sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi Ticaret Bakanlığının koordinatör, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ise icracı kurum olarak temsil ettiği toplantının 9 Kasım 2026 tarihinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (Foto: AA)

Toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu ile Niyet Beyanı teati edildiğini ifade eden Uraloğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle ülkelerimiz arasındaki dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

E-İMZALARIN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DE TANINMASININ ÖNÜ AÇILACAK

Elektronik imzaların karşılıklı tanınmasının Türkiye ile AB arasındaki dijital entegrasyonu güçlendireceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'de kullanılan nitelikli elektronik imzaların ve mühürlerin Avrupa Birliği ülkelerinde de tanınmasının önü açılacak." dedi.

Uraloğlu, elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasının özellikle uluslararası ticarette önemli kolaylıklar sağlayacağını belirtti. Türk şirketlerinin AB'nin dijital ticaret sistemlerine katılımının destekleneceğini ifade eden Uraloğlu, kamu ihalelerine uzaktan katılım, işlemlerin dijital ortamda takibi, sigortacılık ve ticaretin finansmanı gibi alanlarda da sınır ötesi işlemlerin kolaylaşacağını kaydetti.