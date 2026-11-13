19 AYRI SUÇTAN ARANAN ESKİ AVUKAT DA YAKALANDI

İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda ayrıca dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu 19 ayrı suçtan aranan eski bir avukat yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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