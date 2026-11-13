Miras vurgununda akılalmaz yöntem! Ölenlerin yerine geçip hesapları boşalttılar: Şebekeden eski avukat çıktı
İstanbul merkezli 3 ilde, yurt dışında hayatını kaybeden veya gaiplik kararı verilen Türk vatandaşlarının miraslarını sahte pasaportlarla ele geçiren şebekeye operasyon düzenlendi. Miras sahipleriyle benzer fiziki özelliklere sahip kişileri "joker" olarak kullanan şüphelilerin, banka hesaplarındaki paraları bu yöntemle çektiği belirlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte belge kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurt dışında yaşayan ve hayatını kaybeden ya da haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını hedef aldığı belirlendi.
Özellikle mirasçısı bulunmayan kişilere ait miras dosyalarını takip eden şebekenin, miras sahiplerine benzeyen kişileri "joker" olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.
SAHTE PASAPORTLA BANKA HESAPLARINI BOŞALTTILAR
Şüphelilerin, sahte pasaportlarla banka şubelerine giderek miras hesaplarındaki paraları çektikleri tespit edildi. Elde edilen paraların ise şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının hesaplarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
19 AYRI SUÇTAN ARANAN ESKİ AVUKAT DA YAKALANDI
İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonda ayrıca dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu 19 ayrı suçtan aranan eski bir avukat yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.