Düzenlemeyle klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli olarak değerlendirilmesi ve hastaların tedavi seçeneklerinin daha kapsamlı biçimde ele alınması hedefleniyor.

Yönetmelikte periton diyalizine ilişkin de değişikliğe gidildi. Buna göre diyaliz raporlarında, hastaya periton diyalizi uygulanmamasının nedenlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Evde diyaliz tedavisi ve hasta takibine ilişkin uygulamalar yeniden düzenlendi. (Foto: AA)

DİYALİZ MERKEZLERİNE İDARİ PARA CEZASI DÜZENLEMESİ

Yeni yönetmelikle diyaliz merkezlerinin denetimine ilişkin yaptırımlar da güncellendi.

Mevzuata aykırı uygulamalara yönelik müeyyideler arasına idari para cezası da eklendi.

Yeni yönetmelik ile hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişimi kolaylaştırılırken diyaliz hizmetlerinin sunumu, merkezlerin kapasitesi ve denetim süreçlerine ilişkin esaslar güncellendi. Yapılan düzenlemelerle diyaliz hizmetlerinin daha erişilebilir, etkin ve sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesine yönelik önemli değişiklikler hayata geçirildi.