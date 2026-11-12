Diyaliz merkezlerinde kurallar değişti: Hastalara reçete kolaylığı, kapasite artırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile diyaliz hastalarını ve sağlık kuruluşlarını ilgilendiren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Hastalara aylık muayene ve reçete işlemlerinde esneklik sağlanırken, diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesi 60'tan 80'e çıkarıldı. Tatil diyalizi dönemi Mayıs-Kasım aylarını kapsayacak şekilde genişletildi. Ev hemodiyalizi, tedavi süreçleri ve merkezlerin denetimine ilişkin yeni kurallar da belirlendi.
Diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" ile diyaliz ünite ve merkezlerinin açılması, planlanması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslarda yeni düzenlemeler yapıldı.
Yeni yönetmelikle hastaların tedavi süreçlerinde karşılaştıkları bazı kısıtlamalar esnetilirken, sağlık kuruluşlarının hizmet kapasitesi ve denetim süreçlerine ilişkin değişiklikler yapıldı.
DİYALİZ HASTALARINA MUAYENE VE REÇETE KOLAYLIĞI
Yeni yönetmelikle diyaliz hastalarının aylık zorunlu muayenelerini yalnızca tedavi gördükleri diyaliz merkezinde yaptırma zorunluluğuna esneklik getirildi.
Hastalar, aylık muayenelerini tedavi gördükleri merkez dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilecek.
Ayrıca başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen diyaliz reçetesini tedavi aldıkları merkeze sunarak tedavilerini bu reçete doğrultusunda sürdürebilecek.
Böylece özellikle farklı şehirlerde bulunan hastaların muayene, reçete ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.
DİYALİZ MERKEZLERİNDE CİHAZ SINIRI 80'E ÇIKARILDI
Düzenlemeyle diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır da değiştirildi. Daha önce 60 olan cihaz kapasitesi sınırı, yeni yönetmelikle 80'e yükseltildi.
Diyaliz merkezlerinin birleşmesi halinde de toplam cihaz kapasitesi 80 ile sınırlandırılacak. Öte yandan vakıf üniversitelerine diyaliz merkezi ve ünitesi açabilme imkanı tanındı.
Bu değişikliklerle diyaliz hizmetlerinin mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin planlanması amaçlanıyor.
TATİL DİYALİZİNDE YENİ DÖNEM: MAYIS-KASIM
Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde tedaviye erişimini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi uygulamasının kapsamı genişletildi.
Daha önce haziran-ekim ayları arasında uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.
Böylece hastaların yıl içerisinde farklı şehirlerde bulundukları dönemlerde diyaliz hizmetlerinden yararlanabilmelerine yönelik uygulama süresi genişletilmiş oldu.
PERİTON DİYALİZİ İÇİN YENİ KRİTER
Yönetmelikte periton diyalizine ilişkin de değişikliğe gidildi. Buna göre diyaliz raporlarında, hastaya periton diyalizi uygulanmamasının nedenlerinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi.
Düzenlemeyle klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli olarak değerlendirilmesi ve hastaların tedavi seçeneklerinin daha kapsamlı biçimde ele alınması hedefleniyor.
EV HEMODİYALİZİNDE UYGULAMA ESASLARI NETLEŞTİRİLDİ
Yeni yönetmelik ile ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları korunurken, hasta takip ve hizmet sunum süreçlerine yönelik düzenlemeler netleştirildi.
Bu kapsamda;
- Aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korundu.
- Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilmelerine; düzenlenen diyaliz reçetesini tedavi aldıkları merkeze sunarak tedavilerini bu reçete doğrultusunda sürdürebilmelerine imkan sağlandı.
DİYALİZ MERKEZLERİNE İDARİ PARA CEZASI DÜZENLEMESİ
Yeni yönetmelikle diyaliz merkezlerinin denetimine ilişkin yaptırımlar da güncellendi.
Mevzuata aykırı uygulamalara yönelik müeyyideler arasına idari para cezası da eklendi.
Yeni yönetmelik ile hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişimi kolaylaştırılırken diyaliz hizmetlerinin sunumu, merkezlerin kapasitesi ve denetim süreçlerine ilişkin esaslar güncellendi. Yapılan düzenlemelerle diyaliz hizmetlerinin daha erişilebilir, etkin ve sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesine yönelik önemli değişiklikler hayata geçirildi.