BARAJI AŞAMAYANLAR İÇİN YILIN SON FIRSATI: 124. DÖNEM

Sonuçların ardından yeniden sınava girmek isteyen veya yeni başvuruda bulunacak adaylar için 2026 takviminde bir dönem daha bulunuyor. Yılın son sınavı olan 124. Dönem Temel Eğitim ve 100. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. Bu sınava katılacak adaylar için eğitim bitiş tarihi ise sonuçların açıklanacağı 13 Kasım 2026 Cuma olarak takvimde yer alıyor.