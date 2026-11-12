123. dönem ÖGG sınav sonuçları için tarih netleşti: Sonuç sorgulama adımları, puan hesabı
24 Ekim'de yapılan 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nda itiraz sürecinin tamamlanmasıyla gözler Emniyet Genel Müdürlüğüne çevrildi. Silahlı ve silahsız adayların puanlarını öğreneceği tarih netleşirken, online sorgulama adımları ile yazılı sınav itiraz takvimi de belli oldu. Yenileme sınavında baraj uygulanıp uygulanmayacağı ve yılın son sınavına ait kritik tarihler dikkat çekiyor.
24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılan 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım artık saatlere indi. Adayların sınav sorularına yönelik 28-30 Ekim tarihleri arasında yaptığı itirazların 6 Kasım'da sonuçlanmasının ardından, gözler puanların açıklanacağı güne çevrildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının 2026 yılı sınav takvimine göre değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Adaylar hem temel eğitim hem de yenileme oturumunun sonuçlarını yarın öğrenebilecek.
123. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI 13 KASIM CUMA GÜNÜ AÇIKLANIYOR
Takvime göre 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü erişime açılacak. Puanını kontrol ettikten sonra sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar için de takvim netleşti:
- Sonuç ilanı: 13 Kasım 2026 Cuma
- Yazılı sınav sonucuna itiraz: 14-18 Kasım 2026
SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NEREDEN VE NASIL GİRİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını EGM'nin resmi sınav sonuç sayfası ve EGM Özel Güvenlik Online İşlemler üzerinden görüntüleyebilecek.
Sorgulama için şu adımları izlemek yeterli:
- EGM Özel Güvenlik Online İşlemler sistemine giriş yapın.
- Sınav sonuçları sekmesini açın.
- Listeden 123. Dönem Temel Eğitim veya 99. Dönem Yenileme Eğitimi sınavını seçin.
- T.C. kimlik numarası ve güvenlik doğrulamasını girerek puanınızı görüntüleyin.
SİLAHLI, SİLAHSIZ VE YENİLEME SINAVLARINDA PUAN HESABI NASIL YAPILIR?
ÖGG sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor; değerlendirme yalnızca doğru yanıtlar üzerinden yapılıyor. Başarı şartları ise adayın girdiği kategoriye göre değişiyor:
- Silahsız ÖGG: Adayların 100 soruluk temel eğitim testinden en az 60 puan alması gerekiyor.
- Silahlı ÖGG: 100 soruluk temel bölüme ek olarak 25 soruluk silah bilgisi (50 puan) ve 50 puanlık uygulamalı atış sınavı uygulanıyor. Başarılı sayılmak için genel puan ile silah ve atış toplamının ortalamasının en az 60, her iki bölümün ayrı ayrı en az 50 puan olması şartı aranıyor.
- Yenileme Eğitimi (99. Dönem): Mevcut kimliğini yenilemek için sınava giren adaylarda geçme-kalma puan barajı uygulanmıyor.
BARAJI AŞAMAYANLAR İÇİN YILIN SON FIRSATI: 124. DÖNEM
Sonuçların ardından yeniden sınava girmek isteyen veya yeni başvuruda bulunacak adaylar için 2026 takviminde bir dönem daha bulunuyor. Yılın son sınavı olan 124. Dönem Temel Eğitim ve 100. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. Bu sınava katılacak adaylar için eğitim bitiş tarihi ise sonuçların açıklanacağı 13 Kasım 2026 Cuma olarak takvimde yer alıyor.