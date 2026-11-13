"SÖZLEŞMEYE GÖRE HEDEFİMİZ 2028 EKİM AYI"

Bakan Uraloğlu, yapım takvimine ilişkin de bilgi vererek "Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz." açıklamasında bulundu.