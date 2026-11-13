FETÖ/PDY'nin farklı yapılanmalarına yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. Örgütün finansal faaliyetleri, kamu mahrem yapılanması ve güncel yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İzmir merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

KAMU MAHREM YAPILANMASINA 3 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 10 Kasım 2026'da Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN "GÜNCEL KADIN EĞİTİM YAPILANMASI"NA 14 İLDE BASKIN

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada ise FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması" hedef alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yapılanma içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

İzmir merkezli operasyonda Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 3 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi.