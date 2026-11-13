Akın Gürlek'ten yılların faili meçhul cinayetlerine ilişkin açıklama! 76 dosyada 83 cinayet aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır aydınlatılamayan cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni gelişmeleri paylaştı. Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıllık üç ayrı cinayet dosyasının yeniden ele alındığını açıklayan Gürlek, 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu. Gürlek, "Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz" mesajını verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır aydınlatılamayan cinayet dosyalarındaki sır perdesinin tek tek aralandığını duyurdu.
Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır faili meçhul olan üç ayrı cinayet dosyasının yeniden ele alındığını belirten Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu amaçla, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasını yeniden ele aldık. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik."
BURSA'DA 16 YILLIK CİNAYET DOSYASINDA GELİŞME
"Mustafakemalpaşa'da 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş hâlde bulunan Mehmet Arıcan'ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı."
BİTLİS'TE 20 YILLIK CİNAYETİN İZİ SÜRÜLDÜ
"Tatvan'da 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor."
14 YILLIK CİNAYET DOSYASINDA 11 GÖZALTI
"2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Kestel'de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturmaları titizlikle yürüten Mustafakemalpaşa, Tatvan ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüze; Bursa, Tatvan ve Mustafakemalpaşa İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte işlenen cinayetlerin aydınlatılması için yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya, adaletin tecellisi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."