Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır aydınlatılamayan cinayet dosyalarındaki sır perdesinin tek tek aralandığını duyurdu.

Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır faili meçhul olan üç ayrı cinayet dosyasının yeniden ele alındığını belirten Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin aydınlatılması, geride kalan ailelerin cevapsız sorularına yanıt bulunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu amaçla, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç ayrı cinayet dosyasını yeniden ele aldık. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik."