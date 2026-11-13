Interpol kayıtlarında çalıntı olarak aranıyordu: 2 bin 456 tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da yasa dışı kültür varlığı ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Interpol kayıtlarında çalıntı olarak aranan eserlerin de bulunduğu 2 bin 456 parça tarihi obje ele geçirildi. Bakırköy ve Silivri'deki adreslere düzenlenen baskınlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı kültür varlığı ticaretine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen 1 şüpheli tespit edildi.
Bakırköy ve Silivri'de belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 zanlı yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler, objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve heykel parçaları başta olmak üzere toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.