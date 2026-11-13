İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen 1 şüpheli tespit edildi.

Bakırköy ve Silivri'de belirlenen 3 ikamet ve 8 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler, objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve heykel parçaları başta olmak üzere toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi.