POLİS, ASTSUBAY, PİLOT ESKİLERİ

Düzenlenen başarılı operasyonda araç içerisinde yakalanan kişilerin, meslekten ihraç edilmiş polis memuru M.O, astsubay C.A, pilot üsteğmen E.B. ve pilot teğmen O.Ç. olduğu tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerin FETÖ ile bağlantıları kesinleşirken, aynı araçta yer alan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.Y. de emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Daha önce kamu görevlerinden uzaklaştırılan M.O, C.A, E.B. ve O.Ç. isimli örgüt şüphelilerinin, yasa dışı yollarla sınır dışına çıkma girişiminde bulundukları tespit edildi.