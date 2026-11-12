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Kırklareli’nde firar hazırlığındaki FETÖ'cülere operasyon: Otomobilde yakalandılar... 5 gözaltı

FETÖ’cü teröristlerin firar girişimleri devam ediyor. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu saptanan biri eski polis memuru, biri astsubay, ikisi pilot olan toplam 4 FETÖ şüphelisi, Kırklareli’nde durdurulan araçta yakalandı. FETÖ’cülerin gözaltına alındığı olayla bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığı şüphesiyle T.Y. de yakalandı.

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Kırklareli’nde firar hazırlığındaki FETÖ'cülere operasyon: Otomobilde yakalandılar... 5 gözaltı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları saptanan 4'ü FETÖ şüphelisi toplam 5 kişi, Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

KAÇIŞ ROTASINDA ENSELENDİLER

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, örgüt mensuplarının bulunduğu şüpheli aracı takibe aldı.

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda, aracın güzergahı belirlenerek Babaeski ilçesi Bostanlı mevkisinde durduruldu.

Devletin kurumlarından sızdıkları örgüt faaliyetleri nedeniyle ihraç edilen şüphelilerin, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye hazırlandığı belirlendi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 4 eski kamu görevlisi yakalandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 4 eski kamu görevlisi yakalandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

POLİS, ASTSUBAY, PİLOT ESKİLERİ

Düzenlenen başarılı operasyonda araç içerisinde yakalanan kişilerin, meslekten ihraç edilmiş polis memuru M.O, astsubay C.A, pilot üsteğmen E.B. ve pilot teğmen O.Ç. olduğu tespit edildi.

Söz konusu şüphelilerin FETÖ ile bağlantıları kesinleşirken, aynı araçta yer alan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen T.Y. de emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Daha önce kamu görevlerinden uzaklaştırılan M.O, C.A, E.B. ve O.Ç. isimli örgüt şüphelilerinin, yasa dışı yollarla sınır dışına çıkma girişiminde bulundukları tespit edildi. Daha önce kamu görevlerinden uzaklaştırılan M.O, C.A, E.B. ve O.Ç. isimli örgüt şüphelilerinin, yasa dışı yollarla sınır dışına çıkma girişiminde bulundukları tespit edildi.

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