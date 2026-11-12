Kas hastası Emir'in etkinliklere katılabilmesi için okulunun spor salonuna asansör yapıldı
Çanakkale'de kas hastası 9 yaşındaki Emir Dursun, okulundaki etkinliklere katılmakta güçlük çekiyordu. Parkta karşılaştığı Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci'ye yaşadığı sorunu anlatan küçük öğrencinin isteği karşılıksız kalmadı. Okulunda yüzleri güldüren bir adım atıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İsmail Baykut İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan kas hastası Emir Dursun (9), okulun spor ve konferans salonunun birinci katta olması nedeniyle burada yapılan çeşitli etkinliklere katılmakta güçlük yaşamaya başladı.Dursun, durumu bir gün parkta gezerken karşılaştığı Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci'ye iletti. Bunun üzerine Lapseki Kaymakamlığının öncülüğünde, Dursun'un daha rahat eğitim görebilmesi için spor salonu ve konferans salonunun giriş bölümüne asansör yaptırıldı.
Dursun, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerini de asansörü kullanarak çıktığı salonda izledi.
Okul Müdürü Kadir Elmas, "Spor salonu ve konferans salonuna da Emir'in rahat ulaşmasını sağlamamız gerekiyordu. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz gerekli ne varsa yaptılar" dedi.
Asansöre kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Emir Dursun, "Artık etkinliklere ben de rahatça katılıyorum" dedi.