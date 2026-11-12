Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, İsmail Baykut İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan kas hastası Emir Dursun (9), okulun spor ve konferans salonunun birinci katta olması nedeniyle burada yapılan çeşitli etkinliklere katılmakta güçlük yaşamaya başladı.Dursun, durumu bir gün parkta gezerken karşılaştığı Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci'ye iletti. Bunun üzerine Lapseki Kaymakamlığının öncülüğünde, Dursun'un daha rahat eğitim görebilmesi için spor salonu ve konferans salonunun giriş bölümüne asansör yaptırıldı.