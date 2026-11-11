Jeopolitik bölünmelerin yeniden arttığı bir dönemde konferansın farklı kültürlerin tarih boyunca buluştuğu topraklarda yapılmasının önemine işaret eden Lula da Silva, Antalya'daki toplantının farklı bakış açıları arasında köprü kuracağını ve iklim değişikliğinin yeniden hak ettiği ilgiyi görmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sıcak misafirperverlikleri için teşekkür eden Lula da Silva, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin güçlü bir sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, zirvede konuşma yaptı (Foto: AA)

Küresel gündemde iklim değişikliği yerine "savaşlar ve tarifelerin" öne çıktığını belirten Lula da Silva, bunun gelecek nesiller açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Lula da Silva, milyonlarca insanın afetler nedeniyle evlerini, işlerini ve geçim kaynaklarını kaybettiğini belirterek, "Bugün savaşlar ve enflasyon kapımızı çalarken bizler için bu iklim felaketini yaşamak çok zor. Gezegen, hegemonya mücadeleleri, kuraklıklar, seller, yangınlar, artan deniz seviyeleri gibi bir hegemonyanın baskısı altında olamamalı." ifadelerini kullandı.

COP31'in gerçeklerin konuşulduğu bir zirve olması gerektiğini belirten Lula da Silva, Brezilya'nın uluslararası topluma, bilime ve çok taraflılığa sahip çıkma çağrısında bulunduğunu aktardı.

"KUTUPLAŞMANIN OLDUĞU BİR DÖNEMDE DİPLOMASİDE KAPILARIN KAPANDIĞI YERLERDE PENCERELERİN AÇILMASI GEREKİR"

Çok taraflı sistemde uzlaşı sağlanamamasının ilerlemenin önünde engel oluşturmaması gerektiğini dile getiren Lula da Silva, "Kutuplaşmanın olduğu bir dönemde diplomaside kapıların kapandığı yerlerde pencerelerin açılması gerekir." dedi.