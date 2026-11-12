Bakan Bak'tan gençlere 2,8 milyar TL istihdam müjdesi: 9 bin 106 kişiye iş hedefi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin istihdamını artırmaya yönelik yeni destekleri açıkladı. Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ikinci etabında milyarlarca liralık kaynak ayrılırken, binlerce gence yeni iş imkânı sağlanması hedefleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere yönelik istihdam ve dijital yetkinlik çalışmalarını anlattı. Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ikinci etabında 28 yeni proje için 2,8 milyar liralık bütçe ayrılırken, 9 bin 106 gence daha istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor. Yapay zekâ atölyelerinde ise 72 bin 665 gence ulaşıldı.
Program kapsamında ilk etapta 110 projeye destek verildiğini belirten Bak, eş finansmanla birlikte 1 milyar 575 milyon 35 bin 811 liralık proje bütçesine ulaşıldığını bildirdi.
HEDEF 3 MİLYON KİŞİ
Gençlerin istihdamına yönelik Güç Projesi hakkında da bilgi veren Bak, Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında önümüzdeki 2,5-3 yıl içerisinde 3 milyon gence istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Haber:Mehmet Fahri Özkan