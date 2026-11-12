Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere yönelik istihdam ve dijital yetkinlik çalışmalarını anlattı. Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ikinci etabında 28 yeni proje için 2,8 milyar liralık bütçe ayrılırken, 9 bin 106 gence daha istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor. Yapay zekâ atölyelerinde ise 72 bin 665 gence ulaşıldı.