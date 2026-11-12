UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Bakan Bak'tan gençlere 2,8 milyar TL istihdam müjdesi: 9 bin 106 kişiye iş hedefi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin istihdamını artırmaya yönelik yeni destekleri açıkladı. Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ikinci etabında milyarlarca liralık kaynak ayrılırken, binlerce gence yeni iş imkânı sağlanması hedefleniyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakan Bak'tan gençlere 2,8 milyar TL istihdam müjdesi: 9 bin 106 kişiye iş hedefi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere yönelik istihdam ve dijital yetkinlik çalışmalarını anlattı. Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ikinci etabında 28 yeni proje için 2,8 milyar liralık bütçe ayrılırken, 9 bin 106 gence daha istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor. Yapay zekâ atölyelerinde ise 72 bin 665 gence ulaşıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, gençlere 2,8 milyar liralık istihdam desteğini duyurdu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Bakan Osman Aşkın Bak, gençlere 2,8 milyar liralık istihdam desteğini duyurdu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Program kapsamında ilk etapta 110 projeye destek verildiğini belirten Bak, eş finansmanla birlikte 1 milyar 575 milyon 35 bin 811 liralık proje bütçesine ulaşıldığını bildirdi.

28 yeni projeyle 9 bin 106 gence iş imkânı sağlanması hedefleniyor.28 yeni projeyle 9 bin 106 gence iş imkânı sağlanması hedefleniyor.

HEDEF 3 MİLYON KİŞİ

Gençlerin istihdamına yönelik Güç Projesi hakkında da bilgi veren Bak, Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında önümüzdeki 2,5-3 yıl içerisinde 3 milyon gence istihdam sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Haber:Mehmet Fahri Özkan

İzmir'de 18 işçinin öldüğü fabrikada tazminat iddiası: "Sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı"
SONRAKİ HABER

18 işçinin öldüğü fabrikada yeni iddia
Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler