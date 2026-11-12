Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, insanlığın tarih boyunca tüm ilhamlarını doğadan aldığını ve bugün de "doğa okulu"ndan dersler çıkarmak gerektiğini belirterek, "2035 yılına kadar küresel yıllık belediye katı atığı miktarında öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılması hedefimizi ancak bu şekilde tutturabiliriz." dedi. Emine Erdoğan, COP31 Başkanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı. Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, COP31 vesilesiyle katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek COP31 Başkanlığı sürecinde ortaya koyduğu güçlü liderlik için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Şampiyonu Samed Ağırbaş'a şükranlarını sundu, toplantıyı düzenleyen UEA Başkanı Fatih Birol'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan, ʺSıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısıʺnda konuştu. (Foto: DHA)



TEK KULLANIMLIK YAŞAM TARZI 1950'lerin başında dergi kapaklarında yeni bir yaşam modelinin övgü dolu başlıklarla tanıtıldığına, "tek kullanımlık yaşam tarzı"nın insanlığın "altın çağı" olarak müjdelendiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve bıçak gibi eşyaların neşe içinde havaya atıldığı fotoğrafların dergi sayfalarını süslediğini, kullan-at eşyaların, modern dünyanın insanlığa zamandan tasarruf sağlayan bir armağanı olarak yüceltildiğini hatırlattı. Emine Erdoğan, bugün ise küresel çöpün yüzde 40'ını tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğuna işaret ederek, son yarım yüzyılda dünyanın daha önce eşi görülmemiş atık artışıyla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Emine Erdoğan'dan COP31'de yüzde 50 atık hedefi "BU ASLINDA, BİR ZİHNİYET, KÜLTÜR VE MEDENİYET KRİZİDİR" Katı belediye atıklarının 2050'ye kadar 2 katına çıkarak yaklaşık 4 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirten Emine Erdoğan, "Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünü yalnızca bir çevre krizi olarak değerlendirirsek konuyu eksik ele almış oluruz. Bu, aslında bir zihniyet krizidir. Aynı anda bir kültür ve medeniyet krizidir. Toplumların, geride bıraktıklarının hesabını yapmadan geleceğe yürüyemeyeceklerinin ispatıdır. O halde iklim değişikliğiyle mücadelenin ilk adımı, kavramları ve değerleri yerli yerine koymak olmalıdır." diye konuştu. Emine Erdoğan, işe tüketimle refah arasındaki anlam bağını tartışmaya açarak başlamak gerektiğini vurgulayarak, "Bugün küresel olarak üretilen gıdanın neredeyse yüzde 30'u israf ediliyor ancak iş burada bitmiyor. Gıda israfı, iç içe geçmiş başka birçok krizi tetikliyor. Çöpe atılan toplam gıdanın sadece dörtte biriyle, dünyada açlıkla mücadele eden, neredeyse 700 milyon insanın doyabileceğini bilmek, başlı başına ahlaki bir çıkmaz." ifadelerini kullandı. Gıda atıklarının, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unu oluşturduğunu ifade eden Emine Erdoğan, gıda atığı kaynaklı emisyonların en güçlü türlerinden birinin metan olduğunu söyledi.